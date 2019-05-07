КУРЬЕР.СРЕДА.Бердск - новости Бердска

Недвижимость

Продам 2-ю, Алена 8-913-701-2341
продам
Продам 1к.кв. в новом Микрорайоне Бердска!
продам однокомнатную квартиру
Продам Студию Ключевая 53 Ремонт 1250.00
продам
Продам 2-ую квартиру! 89137665850 Светлана.
Еще недвижимость
Квартиры . Дома . Земля . Дачи . Гаражи

Объявления

Еще объявления
Вакансии . Грузоперевозки Красота и здоровье Репетиторство . Строительство и отделка

Лента новостей

Борьбу сезонной аллергии объявил Минздрав

Батареи по-зимнему будут греть в плюс 25 градусов в Бердске

Перестал мечтать режиссер театра «В главных ролях» из Бердска

Аномально голосовали в шоу «Голос. Дети» за дочь Алсу пять регионов России

Выехал на кабриолете Aurus Шойгу во время генеральной репетиции парада Победы на Красной площади

У «зависшего» перед маршруткой около вокзала водителя подозревают инсульт в Бердске

Защита: Ради рейдерского захвата мусорной свалки арестовали ее директора и зама в Бердске

Обвинила Сталина в блокаде Ленинграда писательница из России

Запретили навязывать дополнительные услуги страховщикам в России

Война убожеству: Снимает и прячет шины с цветников жительница Бердска

Последние комментарии

Май 2019
M T W T F S S
« Apr    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  


Защита: Ради рейдерского захвата мусорной свалки арестовали ее директора и зама в Бердске

Нынешнее руководство муниципального «Спецавтохозяйства» утверждает, что именно после ареста Софьи Солоповой и Сергея Оленича ситуация на полигоне ТБО изменилась в лучшую сторону.

7.05.2019 Автор: Анастасия Солодкова Фото: Курьер. Среда. Бердск Нет комментариев
 
Защита: Ради рейдерского захвата мусорной свалки арестовали ее директора и зама в Бердске

Бердская свалка стала меньше гореть

По окончании очередного судебного заседания по растрате 1,3 млн рублей руководителем муниципального предприятия «Спецавтохозяйство» Бердска Софьи Солоповой сегодня, 7 мая, адвокаты озвучил истинную, по их мнению, причину появления уголовного дела. Защита уверена, что произошел рейдерский захват бердской мусорной свалки.

Напомним, что Солоповой инкриминируют незаконную выплату зарплаты своему заместителю Сергею Оленичу в течение двух лет. По версии следствия, она устроила его на работу, а тот фактически не исполнял своих обязанностей. Судебный процесс, в котором Оленич фигурирует как пособник, начался еще в декабре 2018 года.

По словам адвоката Оленича Сергея Кречетова, сразу после задержания его подзащитного, в САХ пришли правоохранители, «прессовали» директора полигона ТБО Бахарева и заставили уволиться, а на следующий день начальником свалки стал Сергей Василенко. Он уже занимал этот пост в 2014-2015 годах. Защита полагает, что кому-то выгодно «поставить своих людей и вернуть криминал» на городской полигон твердых бытовых отходов.

«Спецавтохозяйство» признано потерпевшей стороной, поскольку деньги Сергею Оленичу платили из средств муниципального предприятия. И его нынешнее руководство вопреки доводам защиты не считает работу замдиректора эффективной, разделяя позицию обвинения.

Кстати, по официальным данным, в 2018 году Сергей Оленич получал в месяц 62 046 рублей. Это почти на 1000 рублей больше, чем зарабатывала его начальник Софья Солопова.

Как рассказал «Курьер. Среда. Бердск» и. о. директора САХ Константин Букреев, Софья Солопова накануне своего ареста в конце мая 2018 года сама уволила Бахарева и взяла на работу в должности начальника полигона ТБО Сергея Василенко. Доводы адвокатов о рейдерском захвате свалки Букреев называет «нормальной позицией защиты».

По его оценке, заметные преобразования на свалке произошли как раз в последний год, когда Солопова и Оленич были отстранены от работы в связи с домашним арестом.

Между тем, выступивший в качестве свидетеля обвинения 7 мая бывший первый вице-мэр Бердска Александр Тужик, согласовавший прием на работу Оленича, говорил обратное: именно с приходом нового зама в САХе все изменилось в лучшую сторону.

Подробности — в ближайшее время.


Похожие записи

Тэги:
Персоны:
Организации:

Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Весь сюжет: Солопова

Последние новости:
Борьбу сезонной аллергии объявил Минздрав Батареи по-зимнему будут греть в плюс 25 градусов в Бердске Перестал мечтать режиссер театра «В главных ролях» из Бердска

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".

Ознакомьтесь с правилами комментирования

Новости компаний

Все новости компаний

Все акции и скидки

Скидка 25% на Дуэт
Север, Дом Мебели
© 2007-2018 Все права на материалы, находящиеся на бердском городском сайте Курьер.Среда.Бердск, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта и саттелитных проектов, гиперссылка (hyperlink) на наш сайт обязательна.
Сетевое издание Kurer-sreda зарегистрировано Роскомнадзором
Номер свидетельства: ЭЛ № ФС 77 – 72746 от 04.05.2018
Учредитель: ООО «Издательский дом «БукЪвица»
Главный редактор: Г.В.Коморникова
Адрес редакции: 633010, Новосибирская обл., г. Бердск, ул. К.Маркса, д. 24, оф. 2, bkurer@mail.ru, 8(383-41) 3-00-10

Яндекс.Метрика