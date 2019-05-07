Защита: Ради рейдерского захвата мусорной свалки арестовали ее директора и зама в Бердске

По окончании очередного судебного заседания по растрате 1,3 млн рублей руководителем муниципального предприятия «Спецавтохозяйство» Бердска Софьи Солоповой сегодня, 7 мая, адвокаты озвучил истинную, по их мнению, причину появления уголовного дела. Защита уверена, что произошел рейдерский захват бердской мусорной свалки.

Напомним, что Солоповой инкриминируют незаконную выплату зарплаты своему заместителю Сергею Оленичу в течение двух лет. По версии следствия, она устроила его на работу, а тот фактически не исполнял своих обязанностей. Судебный процесс, в котором Оленич фигурирует как пособник, начался еще в декабре 2018 года.

По словам адвоката Оленича Сергея Кречетова, сразу после задержания его подзащитного, в САХ пришли правоохранители, «прессовали» директора полигона ТБО Бахарева и заставили уволиться, а на следующий день начальником свалки стал Сергей Василенко. Он уже занимал этот пост в 2014-2015 годах. Защита полагает, что кому-то выгодно «поставить своих людей и вернуть криминал» на городской полигон твердых бытовых отходов.

«Спецавтохозяйство» признано потерпевшей стороной, поскольку деньги Сергею Оленичу платили из средств муниципального предприятия. И его нынешнее руководство вопреки доводам защиты не считает работу замдиректора эффективной, разделяя позицию обвинения.

Кстати, по официальным данным, в 2018 году Сергей Оленич получал в месяц 62 046 рублей. Это почти на 1000 рублей больше, чем зарабатывала его начальник Софья Солопова.

Как рассказал «Курьер. Среда. Бердск» и. о. директора САХ Константин Букреев, Софья Солопова накануне своего ареста в конце мая 2018 года сама уволила Бахарева и взяла на работу в должности начальника полигона ТБО Сергея Василенко. Доводы адвокатов о рейдерском захвате свалки Букреев называет «нормальной позицией защиты».

По его оценке, заметные преобразования на свалке произошли как раз в последний год, когда Солопова и Оленич были отстранены от работы в связи с домашним арестом.

Между тем, выступивший в качестве свидетеля обвинения 7 мая бывший первый вице-мэр Бердска Александр Тужик, согласовавший прием на работу Оленича, говорил обратное: именно с приходом нового зама в САХе все изменилось в лучшую сторону.

Подробности — в ближайшее время.