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Аномально голосовали в шоу «Голос. Дети» за дочь Алсу пять регионов России

Эксперты продолжают проверять информационную безопасность системы подсчета голосов и определять, имела ли место накрутка в победе Микеллы Абрамовой.

7.05.2019 Фото: Кадр: Первый канал Нет комментариев
 
Аномально голосовали в шоу Голос. Дети за дочь Алсу пять регионов России

Представитель Алсу отвергает информацию о подтасовке результатов голосования

Аномальное голосование за дочь певицы Алсу Микеллу Абрамову в финале и суперфинале шоу «Голос. Дети» велось по меньшей мере из пяти регионов — Москвы и Подмосковья, а также Курской, Калининградской и Кировской областей. Об этом «Ленте.ру» на условиях анонимности рассказал эксперт по кибербезопасности, знакомый с ходом перепроверки результатов голосования.

В настоящее время голосование в финале и суперфинале шоу проверяет компания Group-IB. Эксперты должны оценить информационную безопасность системы подсчета голосов и определить, имели ли место накрутки. Для этого проведут технико-криминалистический анализ звонков и СМС. На проверку может уйти до месяца.

В пресс-службе Первого канала заявили, что не комментируют промежуточные результаты расследования. Оперативный комментарий Group-IB получить не удалось.

Ранее СМИ, включая газету «Взгляд», сообщали, что для голосования за Абрамову в вокальном шоу были привлечены работники завода «Авиаавтоматика» (ранее — «Прибор») в Курской области, который производит в том числе военную продукцию. Сотрудников завода якобы просили отправлять за Абрамову смс, в обмен на что оплачивали расходы на связь и давали небольшие бонусы — в общей сложности несколько тысяч рублей.

Финал шоу «Голос. Дети» состоялся 26 апреля. В нем с большим отрывом от остальных участников победила Абрамова, что вызвало массовое недовольство зрителей. После этого руководитель Первого канала Константин Эрнст заявил, что голосование перепроверят. Он подтвердил, что голосование было аномальным. «Такого разрыва между участниками, пожалуй, не было никогда», — сообщил руководитель телеканала.

Представитель Алсу, в свою очередь, отвергает информацию о подтасовке результатов голосования.

Источник: lenta.ru


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