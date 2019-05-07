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Последний звонок для выпускников школ прозвенит 24 мая в Бердске

С 27 мая по 13 июня 11-классники будут сдавать экзамены. Девятиклассники приступят к испытаниям с 25 мая.

7.05.2019 Автор: Галина Панчева Фото: Курьер. Среда. Бердск Нет комментариев
 
Последний звонок для выпускников школ прозвенит 24 мая в Бердске

Выпускников ждет трогательное прощание со школой

Идет подготовка к государственной итоговой аттестации в школах Бердска.

Для девятиклассников создано пять пунктов приема экзаменов и три пункта для детей-инвалидов на дому. Экзамены начнутся с 25 мая и продлятся по 14 июня. 1120 девятиклассников будут в этом году сдавать экзамены, сообщила на совещании чиновников 6 мая начальник управления образования Жанна Тузова.

Для 11 классов будут работать три пункта приема экзаменов в бердских школах. С 27 мая по 13 июня — основной период сдачи экзаменов.

Последний звонок для выпускников бердских школ прозвенит 24 мая.


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