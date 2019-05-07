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Очистили от мусора площадь более 100 футбольных полей в Бердске

На субботник вышли 12500 бердчан, на полигон вывезено 5000 кубометров мусора.

7.05.2019 Автор: Галина Панчева Фото: Курьер. Среда. Бердск Нет комментариев
 
Очистили от мусора площадь более 100 футбольных полей в Бердске

Многие горожане приезжают на кладбище убрать могилы накануне родительского дня

Завершается весенняя уборка Бердска. В рамках проведения субботника на полигон твердых бытовых отходов приняли 5000 кубометров мусора, доложил на совещании чиновников 6 мая начальник УЖКХ Максим Совбанов.

В субботнике участвовали 12500 человек, которые почистили территорию в 114 га.

Уборкой общественных территорий занимались волонтеры, общественные организации и партии. Так в парке Победы трудились пограничники, общество ветеранов, Комплексный центр социального обслуживания населения, Контрольно-счетная палата, школа №1, Экономический лицей, общество глухих, КБУ, Единая Россия, общество матерей детей-инвалидов, строительный трест, религиозная организация протестантов, отметил Совбанов.

— Сегодня в парке Победы будет работать оздоровительная организация пенсионеров-физкультурников, — подчеркнул Максим Флюрович.

Территорию возле роддома убрали молодежная организация «100 друзей», контрольно-счетная палата. Сквер за ДК «Родина» — сотрудники Дворца культуры. Сквер возле памятника чернобыльцам — общественная организация чернобыльцев.

Бердскую косу отработали жители Ясной поляны, организация «Зеленая миля» навела порядок на «Чайке» и на пляже Микрорайона.

Мэр Евгений Шестернин поинтересовался, сколько собранного в ходе субботника мусора осталось вывезти на полигон ТБО. Порядка 30%, ответил Совбанов.

— Нужно обязательно проинформировать людей, убиравших мусор, о том, когда его вывезут. Это очень важно. Люди вышли в свое личное время, помогли навести порядок в городе, собрали мусор. А мы его до сих пор не вывезли. Возникает вопрос: это безалаберное отношение к людям? — спросил мэр.

— Нет, это недостаточный ресурс техники.

— Чтобы у людей не была чувства, что они сделали бесполезную работу, их нужно поблагодарить и сказать, что в течение недели или трех дней мусор вывезем.

Евгений Шестернин акцентировал, что необходимо вывезти мусор с обочин дорог, чтобы никто не думал, что это место складирования — мусор должен складироваться на площадке ТБО, все остальное не санкционировано.

Мэр рассказал, что в воскресенье побывал на кладбище. Было очень много людей, пришедших туда убрать могилы. Мусор необходимо убрать до Радоницы, а также очистить территорию после родительского дня.


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