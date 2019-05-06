Ошибка пилотов, неисправность Superjet-100 и плохие метеоусловия: СК ищет причину авиакатастрофы в Шереметьево

Следствие рассматривает три основные версии крушения самолета Superjet 100 в аэропорту «Шереметьево», сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе СКР.

Там пояснили, что среди возможных причин крушения самолета — недостаточная квалификация пилотов, диспетчеров и людей, проводивших технический осмотр борта, а также неисправность воздушного судна и неблагоприятные метеоусловия.

Согласно сообщению, глава СКР Александр Бастрыкин лично осмотрел место происшествия и провел оперативное совещание в аэропорту «Шереметьево» со следователями, которым поручено расследование уголовного дела об аварийной посадке Superjet 100. В пресс-службе отметили, что следственная группа продолжает работать на месте ЧП.

В сообщении пресс-службы также говорится, что по уголовному делу о гибели людей в пожаре будут назначены генетические и судебно-медицинские экспертизы. Потерпевшими уже признаны 22 человека, проводится допрос очевидцев, сотрудников аэропорта, родственников пострадавших.

В СКР отметили, что специалисты забрали на изучение речевой и параметрические бортовые самописцы, аудиозаписи переговоров с диспетчерской службой, записи с камер видеонаблюдения. Также взяты образцы топлива из баков самолета и с заправочной станции.

Для установление личностей всех погибших следствие обратится за помощью к родственникам пассажиров самолета.

Накануне вечером самолет SSJ-100, выполнявший рейс Москва — Мурманск, совершил аварийную посадку в аэропорту «Шереметьево», куда вернулся вскоре после взлета. На борту начался пожар.

Следствие сообщало о 41 погибшем в катастрофе, позднее глава Минздрава Вероника Скворцова подтвердила гибель 40 человек.

Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц (ч. 3 ст. 263 УК РФ).

Источник: Интерфакс