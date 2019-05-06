Ошибка пилотов, неисправность Superjet-100 и плохие метеоусловия: СК ищет причину авиакатастрофы в Шереметьево

Потерпевшими уже признаны 22 человека, проводится допрос очевидцев, сотрудников аэропорта, родственников пострадавших
Следствие рассматривает три основные версии крушения самолета Superjet 100 в аэропорту «Шереметьево», сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе СКР.
Там пояснили, что среди возможных причин крушения самолета — недостаточная квалификация пилотов, диспетчеров и людей, проводивших технический осмотр борта, а также неисправность воздушного судна и неблагоприятные метеоусловия.
Согласно сообщению, глава СКР Александр Бастрыкин лично осмотрел место происшествия и провел оперативное совещание в аэропорту «Шереметьево» со следователями, которым поручено расследование уголовного дела об аварийной посадке Superjet 100. В пресс-службе отметили, что следственная группа продолжает работать на месте ЧП.
В сообщении пресс-службы также говорится, что по уголовному делу о гибели людей в пожаре будут назначены генетические и судебно-медицинские экспертизы. Потерпевшими уже признаны 22 человека, проводится допрос очевидцев, сотрудников аэропорта, родственников пострадавших.
В СКР отметили, что специалисты забрали на изучение речевой и параметрические бортовые самописцы, аудиозаписи переговоров с диспетчерской службой, записи с камер видеонаблюдения. Также взяты образцы топлива из баков самолета и с заправочной станции.
Для установление личностей всех погибших следствие обратится за помощью к родственникам пассажиров самолета.
Накануне вечером самолет SSJ-100, выполнявший рейс Москва — Мурманск, совершил аварийную посадку в аэропорту «Шереметьево», куда вернулся вскоре после взлета. На борту начался пожар.
Следствие сообщало о 41 погибшем в катастрофе, позднее глава Минздрава Вероника Скворцова подтвердила гибель 40 человек.
Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц (ч. 3 ст. 263 УК РФ).
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Соболезнования семьям погибших и раненых.
Конечно,это удар по престижу как этой модели самолета, так и российской авиапромышленности в целом.
Сейчас в инете выкладывают кучу историй о ненадежности хваленого «отечественного» суперджета :
«Мы буквально две недели назад летели «Аэрофлотом» в Польшу. Самолёт был именно Sukhoi Superjet. Так вот, борт заменяли три раза. Каждый раз нас выгружали, отвозили обратно в другой терминал, а потом снова на лётное поле (каждый раз 15 минут в пути, не преувеличиваю, засекал). Мы поверить не могли, что уже с третьим самолётом опять что-то не так. Но стюардесса сказала: «С этим так бывает».
Тогда это страшно бесило. Сейчас я безумно благодарен тем людям, которые меняли эти самолёты». https://vlad-dolohov.livejournal.com/2553053.html
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За последний год произошло, как минимум, 8 крупных происшествий в России с самолетами SSJ 100.
Апрель 2019: вылет рейса SU 1351 Воронеж—Москва отложен почти на одиннадцать часов из-за технического сбоя.
Март 2019: в Шереметьево Sukhoi Superjet 100 компании «Аэрофлот» совершил экстренную посадку из-за треснувшего лобового стекла.
Февраль 2019: Лайнер SuperJet 100, совершавший рейс из Тюмени, после приземления в столичном аэропорту Домодедово задел крылом фонарный столб.
Октябрь 2018: Самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Аэрофлот», направлявшийся из Москвы в Ханты-Мансийск, вернулся в Шереметьево по технической причине. По предварительным данным, у самолета сработал датчик невыпуска стойки шасси.
Октябрь 2018: самолет Sukhoi Superjet 100 выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в Якутии.
Июль 2018: испытательный cамолет Sukhoi Superjet 100 приземлился без стойки шасси в подмосковном Раменском.
Июнь 2018: самолет Superjet 100, следовавший из Иркутска в Санкт-Петербург, совершил аварийную посадку в аэропорту Барнаула. По предварительным данным, возможной причиной инцидента стало ложное срабатывание пожарной сигнализации на борту.
Кроме того, как отмечала ранее газета «Ведомости», многие Superjet не могут летать из-за преждевременных поломок двигателя — комплектующие выходят из строя быстрее, чем обещает производитель.
Зря мы, конечно, строим самолёты. Надо делать то, что у нас получается безошибочно хорошо: строить как можно больше церквей, создавать религиозные кафедры в вузах, бороться с гомосексуализмом, ненавидеть американцев, презирать украинцев и так далее. Как видите, есть полно поприщ, где нас никому не превзойти. Зачем же мы теряем время на авиацию и космонавтику? https://vk.com/nezugar_vk?w=wall-46268973_13108
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Сложно назвать однозначную причину катастрофы, но есть несколько удручающих фактов и вопросов.
1. Почему микропроцессорная электроника самолёта выходит из строя при ударе молнии? Ламповые схемы молний не боялись.
2. Почему пилоты не нарезали круги для выработки топлива, а пошли на посадку с перегрузом?
3. На сколько просчитана прочность стоек шасси, ведь именно сломанная стойка привела к удару и пожару?
4. Почему ЛЮДИ вместо быстрой эвакуации по аварийному трапу, стали хватать свои вещи и создавать заторы?
5. Что за материалы использованы в обшивке самолёта, если от их горения, люди быстро умирают?
6. Почему, зная о лётном происшествии, не подогнали на полосу несколько пожарных машин и скорой помощи?
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Кстати,агенство Блумберг еще в начале прошлого года писало про проблемы с техобслуживанием, задержкой в поставках зап. частей, и т.д. с этой моделью самолета. У мексиканцев, купивших самолеты, из-за бюрократии, да и наверное общей неадекватностью поставщика не оставалось выхода как «канибализировать» (то есть перестать ими пользоваться и использовать их на детали) часть купленных самолетов, чтобы другие Суперджеты продолжали летать.
https://www.bloomberg.com/news/articles/2018-01-12/stranded-russian-jets-in-mexican-hangars-haunt-troubled-airline
К чести «Аэрофлота»: они предупреждали о проблемах Суперджета ещё месяц назад. https://www.bbc.com/russian/features-43629115
Хотим напомнить также, что 9 мая исполнится 7 лет с момента демонстрационного полёта Sukhoi SuperJet-100 в Индонезии: этот полет закончился авиакатастрофой и гибелью всего экипажа. https://ria.ru/spravka/20140509/1006853487.html
Сколько катастроф должно ещё произойти и сколько людей погибнуть, чтобы кое-кто отказался от амбиций авиационной державы и признал, что джет совсем не супер?
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