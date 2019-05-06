Бороться с причинами пожаров в регионе потребовал Андрей Травников

На территории Новосибирской области установлен особый противопожарный режим с 1 по 12 мая
Вопросы повышения эффективности проводимой в Новосибирской области противопожарной работы обсуждались в ходе оперативного совещания, прошедшего в правительстве региона под председательством губернатора Андрея Травникова.
Пожарная обстановка на территории региона остается сложной. За прошедшую неделю в Новосибирской области потушено 1123 пожара, из которых 906 – это горение травы и мусора. Отмечается переход пала сухой растительности на хозяйственные постройки в садовых обществах в Коченевском, Новосибирском, Ордынском районах. В результате уничтожено 14 строений. В большинстве районов области установился третий класс опасности, а в южных степных районах и районах приобско-боровой зоны, Сузунский, Ордынский, Новосибирский районы, четвертый класс опасности. По состоянию на 6 мая потушено 85 лесных пожаров на площади в 434 га, это больше, чем за весь 2018 год. Выявление и тушение пожаров проходит достаточно организованно, в то же время требуется усилить эффективность проводимых профилактических мероприятий.
Глава региона потребовал повысить эффективность принимаемых противопожарных мер.
-Риски и угрозы велики и реальны – анализ ситуации показывает, что случаи перехода огня на хозяйственные постройки, в основном в садовых товариществах, уже не единичны. Случаи, которые мы фиксировали за праздничные дни, показывают – не приняты элементарные меры, не выполнена очистка прилегающей территории от мусора и сухой растительности. Необходимо обратить внимание на эффективность принимаемых мер. Уверен, до руководителя садового товарищества можно донести все риски и последствия того, что не сделано в осенний-весенний период по очистке территории, – подчеркнул Губернатор Андрей Травников.
Также глава области предложил усилить оперативно-маневренные группы, обеспечивающие предотвращение лесных пожаров в области, сотрудниками МВД.
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На территории Новосибирской области установлен особый противопожарный режим с 1 по 12 мая этого года. Соответствующее постановление Правительства Новосибирской области № 170-п подписал Губернатор Андрей Травников 22 апреля.
Для предотвращения чрезвычайных ситуаций, связанных с лесными пожарами, в особый противопожарный режим запрещается разводить костры в хвойных молодняках, бросать горящие спички и окурки, выжигать траву и сжигать мусор на земельных участках в непосредственной близости к лесам.
Нарушение правил пожарной безопасности в лесах в условиях особого противопожарного режима влечет наложение административного штрафа на граждан в размере — до пяти тысяч рублей, на должностных лиц — до 40 тысяч рублей, на юридических лиц — до 500 тысяч рублей. По сравнению со штрафами, действующими в пожароопасный сезон, данные штрафы увеличены практически вдвое.
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