Хрущевки «умирают»: через 3-4 года подойдет срок их сноса в Бердске

В большинстве из 13 многоквартирных домов Бердска, попавших в федеральную программу капитального ремонта Фонда модернизации ЖКХ, уже идут ремонтные работы.

В доме №5 на ул. К. Маркса комплексный капремонт провели в прошлом году. Заменили крышу, электрику и сети. С середины апреля 2019-го обновляют фасад. Комплексный ремонт предстоит дому по соседству — №1 на ул. Кутузова — от крыши до подвалов. В квартиры рабочие зайдут по окончании отопительного сезона. Такой же масштабный ремонт запланирован в доме №1 по ул. Рогачева.

В доме №2 по ул. Свердлова заменили электрическое оборудование, и приступили к комплексному ремонту. Как и в доме №45 на Рогачева. До подвалов здесь очередь дойдет только в 2020 году. Дому №40 на ул. Ленина предстоит замена коммуникаций. В домах №57 по ул. Островского и №16 в Микрорайоне предстоят кровельные работы.

В 2017 году в Бердске капитально отремонтировали 16 многоквартирных домов на общую сумму 83,8 млн рублей. В 5 домах заменили крыши, в семи провели комплексный ремонт, в четырех домах заменили лифты.

В 2018 году капремонт коснулся 12 многоквартирных домов Бердска. Общая стоимость работ 77,4 млн рублей. В двух домах заменили 5 лифтов, в пяти отремонтировали кровлю, еще в пяти проведен комплексный ремонт.

Замена лифтов — часть капремонта

В плане 2019 года предполагается в пяти домах заменить лифтовое оборудование.

— В четырех домах лифты уже поменяли (ул. Кирова, 30, ул. Комсомольская, 24 и 36, ул. Ленина, 90 — прим. ред.), в пятом это сделают в июне, — рассказал руководитель отдела капремонта управления ЖКХ Павел Авдеев. — На пяти домах уже ведутся ремонтные работы капитального характера. С окончанием отопительного сезона в работу пойдут остальные дома.

Стоимость работ можно будет озвучить только по окончании торгов на всех объектах. Торги проводит Фонд модернизации ЖКХ, городской отдел капремонта лишь осуществляет технический контроль и выполняет функции технического заказчика, уточнил Авдеев.

Нормативный срок службы лифта 25 лет. Он может быть продлен не более, чем на два года. В среднем стоимость лифтового оборудования составляет примерно 2,1 млн рублей. Но в этом году удалось поменять за 1,77 млн. В сумму входит разработка проектно-сметной документации, строительный контроль, проверка на соответствие таможенному регламенту и сами строительно-монтажные работы.

Реновация по-Бердски

По словам Павла Авдеева, помимо долгосрочной программы капитального ремонта существует краткосрочная — на три года. Все данные о том, в каком году будут ремонтировать конкретный дом и какие работы предстоят, можно посмотреть на сайте Фонда ЖКХ. Программа актуализируется два раза в год.

Изначально график ремонта многоквартирных домов создавался на основе еще советских данных. Перенос срока капремонта может произойти только по специальному постановлению и в случае крайней необходимости.

— Когда подходит срок ремонта, обязательно дом обследуется и на основе этих заключений разрабатывается проектно-сметная документация. В панельных домах швы на фасадах заделываются в обязательном порядке, — ответил на вопрос членов совета старейшин Бердска Авдеев.

Замначальника управления ЖКХ Владимир Захаров дополнил:

— Основные проблемы панельных домов — это несущие панели, состоящие в основном из керамзитобетона и скоб, которые крепят эти панели. Швы тоже заполняются керамзитобетоном и гермитовыми шнурами. И очень важно сделать солнцезащиту, чтобы керамзитобетон не старел. С другой стороны, все панельные дома строились по СНиПам СССР и были рассчитаны на 50-60 лет. Основная задача по прочности была сделать морозостойкими панели — максимально увеличить количество циклов низких температур, которые панели могли бы пережить.

Сроки застройки районов Бердска показывают, когда необходим ремонт. В Москве уже апробировали реновацию — снос хрущевок. По мнению Захарова, Бердск к этому тоже скоро подойдет — в ближайшие три-четыре года. По его словам, Новосибирск пытался включиться в программу реновации. Но даже имея порядка 36 млрд налогов столица Сибири пока отказалась от этой затеи.

Большинство бердских хрущевок построены в 1960-х годах и срок их эксплуатации истекает. Но ремонт фасадов не обязательно входит в капремонт. По словам Авдеева, швы заделывают в ходе текущего ремонта, когда в управляющие компании поступают жалобы на промерзание:

— Зафиксировать это можно только зимой, при отрицательных температурах специальным прибором — тепловизором. И заделывать швы можно постоянно в ходе текущего ремонта.

По его словам, швы делают за счет капитального ремонта, когда подходит его срок.

— У всего есть свой срок службы: по конструкциям, несущим, ограждающим, инженерным системам. На основании этого установлен срок капитального ремонта. Срок подходит — работы выполняются. До этого срока, если выясняется, что в отдельных квартирах идет промерзание по швам, то это делается в рамках текущего ремонта силами управляющих компаний, — подчеркнул Авдеев.

А судьи кто?

Владимир Колотов, профессиональный строитель и проектировщик, поинтересовался, кто принимает дома после капитального ремонта.

— У меня перед глазами стоит дом №56 на ул. Ленина. Его никакая комиссия не принимала. Там полное безобразие, — уверен член бердского совета старейшин.

Авдеев утверждает, что по завершении капитального ремонта комиссия обязательно проверяет качество работ. В нее входят представители собственников, управляющей компании, городской администрации, стройконтроля, Фонда ЖКХ и сам подрядчик. Мало того, что они «осматривают и ощупывают объект», они проверяют строительную документацию, журнал работ, акты на скрытые работы. По словам Захарова, эту систему сейчас в Бердске «насаждают».

Страшные дома

— Внешний вид панелек оставляет желать лучшего. Смотреть на них страшно, — высказался председатель Совета старейшин Александр Бояркин.

Но, как выяснилось, капитальный ремонт не предусматривает облицовку фасадов, а только конструктивные работы, модернизацию и покраску, если наружные стены были покрашены.

— В этом году мы начали ремонт дома №5 на ул. К. Маркса. Дом кирпичный с цементно-песчаной штукатуркой и окраской. Ровно такие же работы будут выполнены при капремонте. Уже сбили штукатурку… — констатировал Павел Авдеев.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», жители 5-го дома на ул. К. Маркса не согласны с покраской. Они хотят, чтобы фасады отделали сайдингом. Иначе, говорят, углы промерзают, а краска очень быстро облупится.

По словам Владимира Романовского, бывшего руководителя бердского ЖКХ, дом №2 на ул. Лунной проходил проверку в 1996 году по жалобам жильцов. Оказалось, что там «две трети усело», панели некудышние. Владимир Александрович поинтересовался, каково состояние дома сейчас.

— Когда мы проверяли, просверливали, там нет наполнителя, нет теплопроводности — керамзит просел, — оценил Романовский ситуацию 20-летней давности.

Как ответил Авдеев, многоэтажку №2 на ул. Лунной в 2018 году рассматривали на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям. Беспокойство вызывали кровля и панели цокольного этажа.

— На капитальный ремонт могут попасть только разрушения более 50%, но менее 70%. Потому что свыше уже считается аварийным жильем. По кровельным работам КЧС приняла решение о переносе сроков капитального ремонта. О чем пакет документов направили в министерство ЖКХ и энергетики Новосибирской области. По цокольной части… Проверим все панели, — заверил Авдеев.

В домах, где капремонт был в прошлом году, есть проблемы только в бывшем общежитии №100 на ул. Боровой. Там постоянно выходит из строя сантехника в местах общего пользования. Вероятно, потому что нет одного хозяина, жильцы часто меняются и не берегут имущество. Больше никто из капитально отремонтированных домов не жалуется.