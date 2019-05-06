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Выход России из конвенции по правам человека обсуждают в Совфеде

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал это так: «это не будет иметь для России никакого значения. Это будут бессмысленные упражнения в риторике в третьестепенной европейской организации».

6.05.2019 Фото: pixabay Нет комментариев
 
Выход России из конвенции по правам человека обсуждают в Совфеде

Москва допускает такой сценарий в случае, если не удастся найти компромисс в вопросе отношений с Советом Европы

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова постпреда при Совете Европы Ивана Солтановского о возможном выходе России международной организации и Европейской конвенции по правам человека. Ранее дипломат отметил, что Москва допускает такой сценарий в случае, если не удастся найти компромисс в вопросе отношений с Советом Европы.

По словам Пушкова, после возможного выхода России из организации и конвенции по правам человека в ПАСЕ долго будут обсуждать и осуждать эти действия.

— Но это не будет иметь для России никакого значения. Это будут бессмысленные упражнения в риторике в третьестепенной европейской организации, — написал он в твиттере.


Отношения России и Совета Европы

Российских парламентариев лишили некоторых прав в ПАСЕ в 2014-2015 годах из-за ситуации с Крымом. Москва прекратила участие в заседаниях, а в 2017 году приостановила выплаты в бюджет до тех пор, пока полномочия делегации полностью не восстановят. При этом российские парламентарии продолжили работу по ратификации конвенционных документов.

В ПАСЕ признали, что отказ России платить взносы привели к финансовым трудностям, в результате которых пришлось заморозить бюджет организации на девять процентов.

Генсек Совета Европы Турбьерн Ягланд обвинил Москву в нарушении положения устава, согласно которому страну могут исключить из организации, если она не платит взносы в течение двух лет. Для России этот срок наступит в конце июня этого года.
В прошлом месяце в ПАСЕ приняли резолюцию с призывом к России сформировать делегацию и выплатить взнос в бюджет Совета Европы. Однако представитель МИД Мария Захарова отметила, что российские парламентарии будут участвовать в заседаниях только при условии полноправного членства в ассамблее.

Источник: РИА Новости


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