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Идентифицировать людей по номеру телефону обязаны мессенджеры в России

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Идентифицировать людей по номеру телефону обязаны мессенджеры в России

Мобильные операторы «Билайн», МТС, «Мегафон» и Tele2 заявили, что готовы к выполнению новых требований.

6.05.2019 Фото: pixabay Нет комментариев
 
Идентифицировать людей по номеру телефону обязаны мессенджеры в России

Администрация мессенджера будет обязана ограничить возможность пользователям, не прошедшим процедуру идентификации, отправлять или получать сообщения внутри сервиса

Постановление правительства РФ об обязанности владельцев мессенджеров идентифицировать пользователей своих ресурсов по номеру телефона вступает в силу в воскресенье, 5 мая. Соответствующий документ премьер-министр Дмитрий Медведев подписал 6 ноября 2018 года.

Согласно постановлению правительства «Об утверждении правил идентификации пользователей информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» организатором сервиса обмена мгновенными сообщениями», теперь мессенджеры должны проверять информацию о регистрации номера телефона пользователя у мобильного оператора. Тот, в свою очередь, в течение 20 минут обязан предоставить запрашиваемую информацию. Если оператор не успел ответить или номера телефона не оказалось в базе данных, то идентификация не будет считаться пройденной.

В случае если мобильный оператор находит в своей базе запрашиваемый номер телефона, он также обязуется указать, какими мессенджерами пользуется абонент и присвоить ему специальный идентификационный код. Кроме того, при расторжении договора об оказании услуг с абонентом мобильный оператор должен уведомить об этом администрацию мессенджера в течение суток, причем у нее будет 20 минут, чтобы повторно идентифицировать пользователя.

При этом оговаривается, что администрация мессенджера будет обязана ограничить возможность пользователям, не прошедшим процедуру идентификации, отправлять или получать сообщения внутри сервиса.

Ранее вице-премьер Максим Акимов, комментируя инициативу, выражал уверенность, что новые правила идентификации пользователей в мессенджерах не принесут проблем и финансовых затрат для IT-индустрии. Глава Роскомнадзора Александр Жаров, со своей стороны, особо подчеркивал, что новые обязанности операторов связи и мессенджеров не повлияют на тайну переписку, так как запрашиваться будут лишь те сведения, которые необходимы для идентификации пользователей.

Позиция операторов связи

Все опрошенные ТАСС накануне вступления в силу постановления правительства мобильные операторы («Билайн», МТС, «Мегафон» и Tele2) заявили, что готовы к выполнению новых требований.

Как отметили в пресс-службе «Мегафона», постановление «вводит в легальное русло уже существующие отношения, когда пользователи мессенджеров проходят идентификацию по номеру телефона», поэтому для пользователей этих сервисов ничего не изменится.

В пресс-службе «Вымпелкома» (бренд «Билайн»), с другой стороны, посетовали на то, что в работе по идентификации пользователей необходимо участие как операторов связи, так и самих мессенджеров, которые, однако, не проявляют заинтересованности в сотрудничестве.

Источник: ТАСС


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