Для общения в соцсетях и скачивания музыки заходят в интернет россияне

Стало известно, для каких целей россияне чаще всего используют интернет. Об этом сообщает RT со ссылкой на данные опроса Росстата.

Как отмечается, 62% респондентов заявили, что используют его для общения в социальных сетях. Уточняется, что большинство из них — люди в возрасте от 15 до 19 лет.

Половина опрошенных используют интернет для того, чтобы читать новости и статьи. Около трети респондентов (36%) в интернете скачивают фильмы, музыку и игры.

Также около 35% опрошенных пользуются интернетом для осуществления финансовых операций.

Для покупки товаров и услуг для, а также для размещения объявлений интернет используют 26,5% опрошенных.