Расписание автобусов на Радоницу до кладбища Бердска

В Радоницу, которая в этом году приходится на 7 мая, жители Бердска имеют возможность съездить на кладбище на автобусах №2-М «Микрорайон — Кладбище» и №2-В «Вокзал — Кладбище». Кроме того, рейсы будут организованы 4 и 5 мая, а также 16 июня.На автобусах действуют льготы.

Расписание (график) движения сезонного маршрута по регулируемым тарифам № 2-М «Микрорайон — Кладбище»

Пункт отправления 1 2 3 4 5 6 1 Черемушки 7-30 8-30 9-30 10-30 11-30 12-30 Кладбище 8-00 9-00 10-00 11-00 12-00 13-00 2 Черемушки 7-45 8-45 9-45 10-45 11-45 12-45 Кладбище 8-15 9-15 10-15 11-15 12-15 13-15 3 Черемушки 8-00 9-00 10-00 11-00 12-00 13-00 Кладбище 8-30 9-30 10-30 11-30 12-30 13-30 4 Черемушки 8-15 9-15 10-15 11-15 12-15 13-15 Кладбище 8-45 9-45 10-45 11-45 12-45 13-45

07 мая 2019

Расписание (график) движения сезонного маршрута по регулируемым тарифам

№ 2-В «Вокзал — Кладбище»

04,05 мая и 16 июня 2019 года

Пункт отправления 1 2 3 4 5 6 1 Вокзал 8-00 9-00 10-00 обед 12-00 13-00 14-00 Кладбище 8-30 9-30 10-30 12-30 13-30 14-30 2 Вокзал 8-30 9-30 10-30 обед 12-30 13-30 14-30 Кладбище 9-00 10-00 11-00 13-00 14-00 15-00 Пункт отправления 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 Вокзал 7-30 8-26 9-22 обед 11-14 12-10 13-06 14-02 14-58 15-54 16-50 Кладбище 7-58 8-54 9-50 11-42 12-38 13-34 14-30 15-26 16-22 17-18 2 Вокзал 7-38 8-34 9-30 10-26 обед 12-18 13-14 14-10 15-06 16-02 16-58 Кладбище 8-06 9-02 9-58 10-54 12-46 13-42 14-38 15-34 16-30 17-26 3 Вокзал 7-46 8-42 9-38 10-34 11-30 обед 13-22 14-18 15-14 16-10 17-06 Кладбище 8-14 9-10 10-06 11-02 11-58 13-50 14-46 15-42 16-38 17-34 4 Вокзал 7-54 8-50 9-46 обед 11-38 12-34 13-30 14-26 15-22 16-18 17-14 Кладбище 8-22 9-18 10-14 12-06 13-02 13-58 14-54 15-50 16-46 17-42 5 Вокзал 8-02 8-58 9-54 10-50 обед 12-42 13-38 14-34 15-30 16-26 17-22 Кладбище 8-30 9-26 10-22 11-18 13-10 14-06 15-02 15-58 16-54 17-50 6 Вокзал 8-10 9-06 10-02 10-58 11-54 обед 13-46 14-42 15-38 16-34 17-30 Кладбище 8-38 9-34 10-30 11-26 12-22 14-14 15-10 16-06 17-02 17-58 7 Вокзал 8-18 9-14 10-10 11-06 12-02 12-58 обед 14-50 15-46 16-42 17-38 Кладбище 8-46 9-42 10-38 11-34 12-30 13-26 15-18 16-14 17-10 18-06

07 мая 2019