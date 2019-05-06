Расписание автобусов на Радоницу до кладбища Бердска

Предусмотрены рейсы автобуса №2 не только в Родительский день 7 мая, но и 4 и 5 мая, а также 16 июня. Льготы действительны.(РАСПИСАНИЕ)
В Радоницу, которая в этом году приходится на 7 мая, жители Бердска имеют возможность съездить на кладбище на автобусах №2-М «Микрорайон — Кладбище» и №2-В «Вокзал — Кладбище». Кроме того, рейсы будут организованы 4 и 5 мая, а также 16 июня.На автобусах действуют льготы.
Расписание (график) движения сезонного маршрута по регулируемым тарифам № 2-М «Микрорайон — Кладбище»
|
Пункт отправления
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
1
|
Черемушки
|
7-30
|
8-30
|
9-30
|
10-30
|
11-30
|
12-30
|
Кладбище
|
8-00
|
9-00
|
10-00
|
11-00
|
12-00
|
13-00
|
2
|
Черемушки
|
7-45
|
8-45
|
9-45
|
10-45
|
11-45
|
12-45
|
Кладбище
|
8-15
|
9-15
|
10-15
|
11-15
|
12-15
|
13-15
|
3
|
Черемушки
|
8-00
|
9-00
|
10-00
|
11-00
|
12-00
|
13-00
|
Кладбище
|
8-30
|
9-30
|
10-30
|
11-30
|
12-30
|
13-30
|
4
|
Черемушки
|
8-15
|
9-15
|
10-15
|
11-15
|
12-15
|
13-15
|
Кладбище
|
8-45
|
9-45
|
10-45
|
11-45
|
12-45
|
13-45
07 мая 2019
Расписание (график) движения сезонного маршрута по регулируемым тарифам
№ 2-В «Вокзал — Кладбище»
04,05 мая и 16 июня 2019 года
|
Пункт отправления
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
1
|
Вокзал
|
8-00
|
9-00
|
10-00
|
обед
|
12-00
|
13-00
|
14-00
|
Кладбище
|
8-30
|
9-30
|
10-30
|
12-30
|
13-30
|
14-30
|
2
|
Вокзал
|
8-30
|
9-30
|
10-30
|
обед
|
12-30
|
13-30
|
14-30
|
Кладбище
|
9-00
|
10-00
|
11-00
|
13-00
|
14-00
|
15-00
|
Пункт
отправления
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
1
|
Вокзал
|
7-30
|
8-26
|
9-22
|
обед
|
11-14
|
12-10
|
13-06
|
14-02
|
14-58
|
15-54
|
16-50
|
Кладбище
|
7-58
|
8-54
|
9-50
|
11-42
|
12-38
|
13-34
|
14-30
|
15-26
|
16-22
|
17-18
|
2
|
Вокзал
|
7-38
|
8-34
|
9-30
|
10-26
|
обед
|
12-18
|
13-14
|
14-10
|
15-06
|
16-02
|
16-58
|
Кладбище
|
8-06
|
9-02
|
9-58
|
10-54
|
12-46
|
13-42
|
14-38
|
15-34
|
16-30
|
17-26
|
3
|
Вокзал
|
7-46
|
8-42
|
9-38
|
10-34
|
11-30
|
обед
|
13-22
|
14-18
|
15-14
|
16-10
|
17-06
|
Кладбище
|
8-14
|
9-10
|
10-06
|
11-02
|
11-58
|
13-50
|
14-46
|
15-42
|
16-38
|
17-34
|
4
|
Вокзал
|
7-54
|
8-50
|
9-46
|
обед
|
11-38
|
12-34
|
13-30
|
14-26
|
15-22
|
16-18
|
17-14
|
Кладбище
|
8-22
|
9-18
|
10-14
|
12-06
|
13-02
|
13-58
|
14-54
|
15-50
|
16-46
|
17-42
|
5
|
Вокзал
|
8-02
|
8-58
|
9-54
|
10-50
|
обед
|
12-42
|
13-38
|
14-34
|
15-30
|
16-26
|
17-22
|
Кладбище
|
8-30
|
9-26
|
10-22
|
11-18
|
13-10
|
14-06
|
15-02
|
15-58
|
16-54
|
17-50
|
6
|
Вокзал
|
8-10
|
9-06
|
10-02
|
10-58
|
11-54
|
обед
|
13-46
|
14-42
|
15-38
|
16-34
|
17-30
|
Кладбище
|
8-38
|
9-34
|
10-30
|
11-26
|
12-22
|
14-14
|
15-10
|
16-06
|
17-02
|
17-58
|
7
|
Вокзал
|
8-18
|
9-14
|
10-10
|
11-06
|
12-02
|
12-58
|
обед
|
14-50
|
15-46
|
16-42
|
17-38
|
Кладбище
|
8-46
|
9-42
|
10-38
|
11-34
|
12-30
|
13-26
|
15-18
|
16-14
|
17-10
|
18-06
07 мая 2019
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Завтра опять будут посты о том, как стояли в пробке на дороге к кладбищу.
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