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Погибли в компостной яме 4-летний мальчик и 6-летняя девочка в Удмуртии

В Следственном комитете полагают, что дети могли сами упасть в яму на приусадебном участке в деревне Большой Олып. Возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».

5.05.2019 Фото: Курьер. Среда. Бердск Один комментарий
 
Погибли в компостной яме 4 летний мальчик и 6 летняя девочка в Удмуртии

Смерть детей расследует СКР

Тела мальчика и девочки обнаружены в компостной яме на приусадебном участке в Удмуртии, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в воскресенье, 5 мая, на сайте регионального управления Следственного комитета.

Инцидент произошел в деревне Большой Олып Балезинского района.

«По данным следствия, 4 мая в вечернее время дети — девочка 2013 года рождения и мальчик 2015 года рождения — играли на территории приусадебного участка, в том числе около компостной ямы. Позднее тела детей обнаружил дедушка погибшей», — говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, назначены судебно-медицинская и иные экспертизы.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе ведомства, не исключено, что дети сами упали в яму.


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(1) Комментарий

  1. наталья

    смотреть надо за детьми.двоих сразу потерять.и что там за компостная яма.у нас на даче яма и туда вся трава идет .дети захлебнулись или задохнулись .видимо вода там была.ну не 5 метров же они выкапали.

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