Погибли в компостной яме 4-летний мальчик и 6-летняя девочка в Удмуртии

Тела мальчика и девочки обнаружены в компостной яме на приусадебном участке в Удмуртии, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в воскресенье, 5 мая, на сайте регионального управления Следственного комитета.

Инцидент произошел в деревне Большой Олып Балезинского района.

«По данным следствия, 4 мая в вечернее время дети — девочка 2013 года рождения и мальчик 2015 года рождения — играли на территории приусадебного участка, в том числе около компостной ямы. Позднее тела детей обнаружил дедушка погибшей», — говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, назначены судебно-медицинская и иные экспертизы.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе ведомства, не исключено, что дети сами упали в яму.