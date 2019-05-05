Погибли в компостной яме 4-летний мальчик и 6-летняя девочка в Удмуртии

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смотреть надо за детьми.двоих сразу потерять.и что там за компостная яма.у нас на даче яма и туда вся трава идет .дети захлебнулись или задохнулись .видимо вода там была.ну не 5 метров же они выкапали.
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