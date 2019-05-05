На выборах победили предприниматель, тракторист и два безработных гражданина

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3 мая в новосибирском Академгородке состоялся дискуссионный круглый стол, организованный общественно-политическим движением «Суть времени».

Адвокат Александр Болдырев представил доклад «Куда ведет «Социальный арбитр» и императив справедливости». В докладе был дан анализ определению Конституционного суда РФ (КС РФ) от 2 апреля 2019 года об отказе в рассмотрении запроса группы оппозиционных депутатов Госдумы, оспаривавших конституционность положений закона №350-ФЗ от 3 октября 2018 года (пенсионная реформа).

По мнению докладчика, позиция суда, заявившего, что вопрос выбора организационно-правовых форм и механизмов реализации конституционного права на пенсионное обеспечение не находится в компетенции КС РФ, не нова.

«Одно дело, если людям не нравятся какие-то решения власти, но они осведомлены о них заранее, до выборов. Другой вопрос, это когда лица, задумавшие определенную значимую для всего общества инициативу, которая не поддерживается подавляющим большинством населения, до избрания в органы власти скрывают ее и заявляют о ее реализации только после выборов. И именно это КС РФ признал вполне соотносимым с демократическими процедурами», — заявил адвокат.

Также на круглом столе активистом движения «Суть времени» Василием Эделем был представлен аналитический доклад «Провалы и успехи «Единой России» на весенних довыборах в Сибири — возможности гражданского общества влиять на актуальную политику». Анализ прошедших довыборов показал, что на участках с повышенной явкой избирателей больший успех, чем в предыдущие годы, имели как кандидаты от оппозиционных партий, так и самовыдвиженцы. При этом партия власти на этих участках показывала неудовлетворительные результаты.

В качестве примеров были озвучены результаты голосования на довыборах депутатов Шелаболихинского сельсовета Алтайского края и выборов мэра Усть-Илимска. Противоположный пример, с низкой явкой в 18% и победой единоросса, показал участок в нашем городе. «То, что народ, проявив активность на выборах чуть больше 30% не пропустил «Единую Россию», говорит о возможности гражданского общества влиять на политику в рамках закона и демократии», — подытожил докладчик.

Докладчик отметил, что еще нет вполне устойчивой взаимосвязи явки избирателей и итогов голосования. Этой весной были лишь довыборы разных уровней и со своими особенностями, связанными с местом, где они проходили. При этом имеются и победы у партии власти и при высокой явке, например, в сельских регионах Новосибирской области, но всё же определенные сигналы того, что народ отвергает нынешнюю антисоциальную политику властей, по итогам весенних довыборов увидеть можно.

Напомним, 21 апреля этого года состоялись выборы депутатов Шелаболихинского сельсовета, неподалеку от Барнаула. На всех четырех участках все кандидаты от думских партий, в том числе и от партии власти, проиграли самовыдвиженцам. Каждый самовыдвиженец набрал более 60% голосов. Победителями оказались предприниматель, тракторист и два безработных гражданина. 25 марта этого года мэром крупного города в Иркутской области — Усть-Илимска — стала 28-летняя домохозяйка, выдвинутая от ЛДПР, которая открыто призывала на своей станице в соцсети: «За меня не голосуйте!».