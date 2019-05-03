Росгвардия: Опасно писать в соцсетях об отдыхе на майские праздники

Росгвардия рекомендует россиянам не публиковать в социальных сетях информацию о своем отдыхе в период майских праздников, чтобы избежать краж из квартир и домов. Об этом заявил ТАСС старший инспектор по особым поручениям Главного управления вневедомственной охраны Росгвардии полковник полиции Геннадий Белокопытов.

Чтобы обезопасить жилище, подчеркнул он, лучше всего обратиться к профессиональным охранным организациям, среди которых ведомственная охрана Росгвардии.

«Люди уезжают, и жилье остается без охраны, кроме того, без охраны остаются дома и квартиры, где хранится оружие. Это время внутренней миграции, когда имущество остается без присмотра. Рекомендуем обращаться к соседям, знакомым, друзьям, которые по вашей просьбе могут в ваше отсутствие заходить в ваше жилище, чтобы включить свет, телевизор, открыть шторы: это надо на случай, если за квартирой ведется наблюдение», — сказал он, отметив, что особое внимание следует обращать на незнакомых людей в подъездах с большими сумками и мешками в руках.

«Также важно напомнить, что не стоит следовать моде и размещать информацию в социальных сетях о предстоящих поездках, о периоде своего отсутствия, о купленных авиа- и железнодорожных билетах, не рекомендуется также на своих фотографиях проставлять геолокацию», — подчеркнул Белокопытов.

Он также напомнил, что по возвращении домой необходимо отключать установленные в квартире или в доме технические средства охраны, поскольку иначе на идущий от них сигнал выезжают наряды, отвлекаясь на ложные вызовы.