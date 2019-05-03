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Рис не дает вам жиреть

Ученые заметили, что уровень ожирения оказался ниже там, где люди ели примерно по 150 граммов риса в день.

3.05.2019 Фото: Википедии Один комментарий
 
Рис не дает вам жиреть

Все хотят быть стройными, но не у всех получается

Японские ученые выяснили, что регулярное употребление риса поможет избежать ожирения. Об этом 30 апреля сообщили в пресс-релизе, опубликованном на портале EurekAlert.

Специалисты проанализировали пищевой рацион жителей 136 стран. Учитывались такие факторы, как уровень жизни, расходы на здравоохранение, ВВП и распространенность ожирения.

Они заметили, что уровень ожирения оказался ниже там, где люди ели примерно по 150 граммов риса в день. Лидером с 473 граммами в день оказался Бангладеш, а к примеру Франция заняла в списке 99 место, там употребляют лишь 15 граммов риса, США — на 87-м с 19 граммами.

Профессор Томоко Имаи отметила, что переедание могут сдерживать присутствующие в рисе клетчатка, питательные вещества. Благодаря своим свойствам они усиливают чувство сытости, тем самым препятствуя ожирению. Рис также содержит мало жира и приводит к небольшому повышению уровню глюкозы в крови после приема пищи.

При этом ученые заявили, что тесную связь между приемом в пищу риса и отсутствием ожирения они не зафиксировали, передают «Известия».

 


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(1) Комментарий

  1. Гость

    Быстрые углеводы до основного приёма пищи — очень полезно! Активизация поджелудочной до приёма жиров и белков! В Средней Азии так принято до еды есть кишмиш и вяленую дыню. У нас можно сначала съесть пару конфет, а потом уже борщи-котлеты-шашлычки! =) =) =)

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