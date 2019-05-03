Рис не дает вам жиреть

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Быстрые углеводы до основного приёма пищи — очень полезно! Активизация поджелудочной до приёма жиров и белков! В Средней Азии так принято до еды есть кишмиш и вяленую дыню. У нас можно сначала съесть пару конфет, а потом уже борщи-котлеты-шашлычки!
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