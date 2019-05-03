Рис не дает вам жиреть

Японские ученые выяснили, что регулярное употребление риса поможет избежать ожирения. Об этом 30 апреля сообщили в пресс-релизе, опубликованном на портале EurekAlert.

Специалисты проанализировали пищевой рацион жителей 136 стран. Учитывались такие факторы, как уровень жизни, расходы на здравоохранение, ВВП и распространенность ожирения.

Они заметили, что уровень ожирения оказался ниже там, где люди ели примерно по 150 граммов риса в день. Лидером с 473 граммами в день оказался Бангладеш, а к примеру Франция заняла в списке 99 место, там употребляют лишь 15 граммов риса, США — на 87-м с 19 граммами.

Профессор Томоко Имаи отметила, что переедание могут сдерживать присутствующие в рисе клетчатка, питательные вещества. Благодаря своим свойствам они усиливают чувство сытости, тем самым препятствуя ожирению. Рис также содержит мало жира и приводит к небольшому повышению уровню глюкозы в крови после приема пищи.

При этом ученые заявили, что тесную связь между приемом в пищу риса и отсутствием ожирения они не зафиксировали, передают «Известия».