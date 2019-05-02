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Шесть месяцев не платить за ипотеку разрешил президент Путин

Заемщик сможет взять полугодовую паузу в обслуживании ипотечного кредита без риска получить штрафы или потерять квартиру. Каникулы распространяются на кредиты менее 15 млн рублей.

2.05.2019 Фото: Кремлин.ру Нет комментариев
 
Шесть месяцев не платить за ипотеку разрешил президент Путин

Владимир Путин

Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон об ипотечных каникулах — они будут распространяться как на новые, так и на действующие кредитные договоры. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Закон позволяет заемщикам, оказавшимся в сложных жизненных обстоятельствах (в случае потери работы или снижения дохода), взять шестимесячную паузу в обслуживании ипотечного кредита без риска получить повышенные штрафы или потерять квартиру.

Каникулы будут предоставляться по кредитам, не превышающим 15 миллионов рублей. Заемщики смогут приостановить выплаты по ипотеке на полгода или уменьшить их размер. При этом информация об отсутствии платежей за это время не будет отражаться в кредитной истории.

В документе не делается исключения для валютных кредитов, то есть, как пояснили РИА Новости в бюджетном комитете Совета Федерации, закон распространяется на любые кредиты — и в рублях, и в валюте.

Закон был разработан парламентариями в рамках реализации послания президента Владимира Путина. Он вступит в силу через 90 дней после официального опубликования.


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