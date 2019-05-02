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Фото: нашла британца. Ласковый, не блохастый

Оплатила услуги ветеринара, справка есть.

2.05.2019 Нет комментариев
 
В рубрику «Сообщи свои новости» написала Ольга:
89139318578

Нашла Британца на Красной Сибири, 103 очень ласковый кот. Истощенный, не блохастый, в калтунах. По первичному осмотру ветеринара здоровый, на вид лет 3-5 лет, не кастрированный.
Может, кто ищет? Оплатила услуги ветеринара, справка есть.

Фото: нашла британца. Ласковый, не блохастый


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