Фото: нашла британца. Ласковый, не блохастый

В рубрику «Сообщи свои новости» написала89139318578

Нашла Британца на Красной Сибири, 103 очень ласковый кот. Истощенный, не блохастый, в калтунах. По первичному осмотру ветеринара здоровый, на вид лет 3-5 лет, не кастрированный.

Может, кто ищет? Оплатила услуги ветеринара, справка есть.