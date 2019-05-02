Поджег дом с маленькими детьми из ревности к сожительнице мужчина в Новосибирской области

В Болотном вынесен приговор по делу о поджоге четырех человек, сообщили в прокуратуре Новосибирской области.

Болотнинский районный суд Новосибирской области вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении 26-летнего Дениса Никифорцева.

Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п.п. «а, в, д, е» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц, малолетнего, совершенное с особой жестокостью, совершенное общеопасным способом), ч. 1 ст. 119 УК РФ (угроза убийством) и ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленные уничтожение и повреждение чужого имущества, если эти деяния повлекли причинение значительного ущерба, совершенное путем поджога).

В суде установлено, что 25 июня 2018 года в ночное время Никифорцев в состоянии алкогольного опьянения, из-за ревности к сожительнице с целью ее убийства поджег дом ул. Мичурина в Болотном. При этом в доме находилась женщина, а также еще три человека, из них двое малолетних.

Все находящиеся в доме спали. Совершив поджог, обвиняемый с места преступления скрылся. Однако находящиеся в доме лица смогли быстро и до распространения огня покинуть дом через окно и спастись. В результате пожара жилой дом полностью сгорел, а также был поврежден дом, расположенный по соседству.

Никифорцев в апреле 2018 года также угрожал убить сожительницу топором, обухом которого он нанес удар по голове потерпевшей.

В ходе предварительного расследования и в судебном заседании Никифорцев свою вину в совершении преступления не признал.

Суд приговорил мужчину к 11 годам лишения свободы с ограничением свободы 1 год 6 месяцев. Отбывать наказание ему предстоит в исправительной колонии строгого режима.

Исковые требования потерпевших о возмещении материального вреда в результате пожара суд удовлетворил в полном объеме.

Приговор в законную силу не вступил.