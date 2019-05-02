Сгорел сарай в микрорайоне Юго-Западном Бердска

В Бердске во вторник загорелся сарай, сообщили в управлении МЧС по Новосибирской области.

30 апреля в 16:54 в микрорайоне Юго-Западном Бердска горел сарай открытым огнем. Прибывшие на место пожарные более часа боролись с пламенем.

Ликвидировать пожар удалось в 18:11. На тушение привлекалось 2 единицы техники и 8 человек личного состава.

Причины пожара и ущерб устанавливают дознаватели отдела надзорной деятельности по Бердску.