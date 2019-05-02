Сгорел сарай в микрорайоне Юго-Западном Бердска

Уходит под землю дорога в Южный микрорайон от ул. Рогачева в Бердске
Подписи за установку светофора при выезде на трассу Р-256 собирает жительница Бердска
«День людоеда» с пикетом и дискуссией проведет «Суть времени» в Академгородке
Шесть месяцев не платить за ипотеку разрешил президент Путин
Фотомарафон «Я блондинка! Я брюнетка! А я рыжая!» объявляет газета «Курьер.Среда.Бердск»
Фотомарафон «Ты мой сыночек, ты моя дочка» объявляет газета «Курьер.Среда.Бердск»
«Тебе, подонок, башку оторвать?»: педагог заставила целовать землю детсадовца на Кубани
В массовом ДТП пьяный водитель Toyota Corolla уничтожил 5 автомобилей в Новосибирске
Уменьшили дорожные знаки ради красоты улиц российских городов