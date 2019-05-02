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Сгорел сарай в микрорайоне Юго-Западном Бердска

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Сгорел сарай в микрорайоне Юго-Западном Бердска

Более часа пожарные тушили полыхавшее строение. Причины пожара и ущерб устанавливают.

2.05.2019 Фото: Курьер. Среда. Бердск Нет комментариев
 
Сгорел сарай в микрорайоне Юго Западном Бердска

На тушение горящего сарая выезжали 8 пожарных на двух машинах

В Бердске во вторник загорелся сарай, сообщили в управлении МЧС по Новосибирской области.

30 апреля в 16:54 в микрорайоне Юго-Западном Бердска горел сарай открытым огнем. Прибывшие на место пожарные более часа боролись с пламенем.

Ликвидировать пожар удалось в 18:11. На тушение привлекалось 2 единицы техники и 8 человек личного состава.

Причины пожара и ущерб устанавливают дознаватели отдела надзорной деятельности по Бердску.


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