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Первомай в Бердске: Снег и холод не помешали пройти демонстрации по главной улице

Возглавили колонну почетные горожане, в том числе крупный бизнесмен Виктор Голубев и священник Василий Бирюков, а также мэр и ветераны. Более 40 бердских предприятий и организаций вышли отметить День весны и труда.(ВИДЕО, ФОТО)

1.05.2019 Автор: Анастасия Солодкова Фото: Анастасии Солодковой 13 коммент.
 
Первомай в Бердске: Снег и холод не помешали пройти демонстрации по главной улице

Демонстранты в Бердске шли в приподнятом настроении

Тысячи человек прошли в праздничной демонстрации 1 мая по главной улице Бердска. Холодная погода, минус 1 градус, не помешала празднику. Бердчане пели и плясали, радовались возможности пообщаться в неформальной обстановке.

Под снег и музыку из громкоговорителей представители предприятий, общественных организаций и политических партий выстроились в колонну на пересечении улиц Комсомольской и Ленина. Предварительно полицейские перекрыли проезд по главной улице города, а также перекресток с улицами Первомайской, Лелюха, Свердлова и въезды во дворы.

Бердчане разогревали себя песнями и плясками. Сотрудники Городского дома культуры стали заводилами.

Первомай в Бердске: Снег и холод не помешали пройти демонстрации по главной улицеАвтор видео Анастасия Солодкова

Возглавили колонну мэр Бердска Евгений Шестернин, актив городского совета ветеранов, почетные граждане города, в том числе крупнейший бизнесмен Виктор Голубев и отец Владимир (Василий Бирюков), настоятель бердского Преображенского собора. Батюшка поздравил главу города с Воскресением Христовым и подарил пасхальные яйца.

Глава города в интервью «Курьер. Среда. Бердск» отметил, что холодная погода 1 мая не повлияла на солнце в душах бердчан.

Первомай в Бердске: Снег и холод не помешали пройти демонстрации по главной улице

Отец Владимир, бизнесмен Виктор Голубев и мэр Бердска Евгений Шестернин

Автор видео Анастасия Солодкова

Первым из предприятий шел Бердский электромеханический завод, которому в этом году исполняется 60 лет. Многолюдной была и колонна холдинга «Продсиб». Выделялись флагами «Единая Россия» и протестными лозунгами КПРФ. В колонне «Сиббиофарма» прошел его директор Михаил Ефимов.

Представители ГДК возглавили колонну учреждений культуры и образования. Демонстранты пели под гармошку. Каждая колонна постаралась украситься разноцветными шарами, флагами, транспарантами и зелеными ветками.

В 11.00 демонстрация двинулась в 20 минутный путь до площади Горького.

Первомай в Бердске: Снег и холод не помешали пройти демонстрации по главной улицеАвтор видео Анастасия Солодкова

В колонне то там, то здесь слушались песни под гармошку. «Катюшу» запевала начальник бердского отдела культуры Оксана Мокриенко. Прохожие останавливались на тротуарах, чтобы поприветствовать демонстрантов. Сотрудники супермаркета «Европа» кричали с крыльца магазина.

Первомай в Бердске: Снег и холод не помешали пройти демонстрации по главной улицеАвтор видео Анастасия Солодкова

Кроме коммунистов плакаты с лозунгами несли бюджетники. Работники детсадов требовали увеличения зарплаты сотрудникам дошкольного образования. Колонна ПО «Кристалл» была украшена цветами российского триколора. А в целом бердская демонстрация оказалась пестрой, яркой и очень дружелюбной.

К 11.30 колонна дошла до конечной точки пути — площади Горького. Здесь мэр Бердска и спикер горсовета Валерий Бадьин поздравили горожан с Днем весны и труда. А в городском парке началась праздничная программа.

Глава бердского совета старейшин Александр Бояркин рад, что советские традиции выходить на демонстрацию, возродились.

-Сначала все советское отменили. И этого не надо было делать. Жизнь показала, что некоторые традиции остались у нас в генах. Не случайно же власть не просто вернула Первомай, но и сделала его выходным днем. Это передается из поколения в поколения. Посмотрите, люди вышли на демонстрацию с маленькими детьми, даже в колясках. Вряд ли их гнали сюда насильно. Погода подкачала, но бердчане все равно пришли, чтобы показать свою солидарность. С праздником! — прокомментировал «Курьер. Среда. Бердск» Александр Федорович.

С удовольствием пришли на демонстрацию молодогвардейцы и участники военно-патриотических клубов. По их словам, шествие показывает сплоченность бердчан, россиян, что делает страну еще сильнее.

Первомай в Бердске: Снег и холод не помешали пройти демонстрации по главной улице

Первомай в Бердске: Снег и холод не помешали пройти демонстрации по главной улице

Первомай в Бердске: Снег и холод не помешали пройти демонстрации по главной улице

Первомай в Бердске: Снег и холод не помешали пройти демонстрации по главной улице

Первомай в Бердске: Снег и холод не помешали пройти демонстрации по главной улице


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(13) Комментариев

  1. Аноним

    Весело и задорно! Жаль колонна радиозавода не пришла. Единение народа налицо, правда тех, кому за 30. А где же школы? Для школьников эта маёвка важнее. =)

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  2. Аноним

    А как же лес с шашлыками ?

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  3. Аноним

    Как же убого и лицемерно выглядит это мероприятие на фоне ранее сделанного заявления Медведевым учителям про то, что им в бизнес нужно идти. Полное отсутствие нравственности, зашкаливающий псевдопатриотизм в то время как сечины Миллеры Ротенберги имеют всех по полной под лозунги мир труд май

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    • В.Шапран

      согласен: если во главе общегородской демонстрации идёт городской хозяин Голубев, а при нём бывший поп и глава бердской администрации, то это праздник цинизма и лицемерия. Это похороны демократии и порядочности.
      :-!
      К сведению:
      Сергей Копырин, бывший руководитель следственного отдела по Бердску СК РФ (2013 г., об опасной подчиненности бердской власти местному олигарху Голубеву):
      «Сложившаяся обстановка в городе Бердске говорит о том, что есть серьезная угроза экономической, политической безопасности города. Влияние одного человека, имеющего большие материальные ресурсы (Голубева) стало фатальным. Он может влиять как на экономические, так и на политические процессы принятия решений, которые отражаются на всех жителях города Бердска. Ситуация складывается таким образом, что мы уже не можем скрывать такие факты. Это было бы преступлением перед жителями города… Все это надо придавать гласности, чтобы общественность обратила на это внимание, и в том числе органы федерального уровня».
      http://www.iberdsk.ru/news/116143/?sphrase_id=20893
      8)

      Thumb up 3 Thumb down 0

  4. Головачь Лена

    Добровольно приказная показуха

    Thumb up 4 Thumb down 0

  5. Ден

    В добровольно принудительном порядке они весело шли ахаха

    Thumb up 2 Thumb down 0

  6. Аноним

    Праздник труда?
    Это в честь принудительного труда пенсионеров и конфискации пенсий в течение 5 лет?
    Ура! С праздником труда, товарищи!

    Thumb up 3 Thumb down 0

  7. Raven

    Какое же тяжелое советское наследие. Неужели не пережили до сих пор? Как зомбированные ходят, машут веточками.

    Thumb up 3 Thumb down 1

  8. Жанна

    ПОЗОРИЩЕ! наши права забирают и устраивают пляски на костях. При чем тут первомай ?

    Thumb up 4 Thumb down 0

  9. АнтиЯ

    Лодка дегтя:
    1. Купите журналисту уже стабилизатор, хоть самый простенький…
    2. Судя по первым кадрам (где первые лица идут за газелью), это не праздник, а траурная процессия. (желтый катафалк и первые лица обособленно, венков не хватает)
    3. Очередной раз организаторам шествия -2. Трудно запустить по улице в громкоговорители музыку, подбадривать идущих, создавать атмосферу праздника.

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  10. бюджетник

    Особенно омерзительно демонстративное слияние местного олигархического бизнеса (Голубов) с местным поповством (Бирюков). Тьфу!! 8) 8) 8)

    Thumb up 2 Thumb down 0

  11. Аноним

    У меня 3 вопроса:
    1. Что представитель церкви делает рядом с гражданином, ранее сидевшем в СИЗО и имеющем уголовную судимость?
    2. У кого работники дошкольных учреждений требовали повышения заработной платы?
    3. Сколько человек пришло бы на это мероприятие, если бы участие было сугубо добровольным?

    Thumb up 5 Thumb down 0

  12. Николай

    Шоу, организованное в г. Бердске мэром, не является праздником солидарности против эксплуататоров. Примером такой демонстрации может быть мероприятие, проходящее сегодня в Париже. Там не надо сгонять людей под угрозой увольнения. Есть у нас в г. Бердске, что сказать власти? В бердской колоне могли быть лозунги: «За 8 часовой рабочий день!», «Достойную зарплату! «, «Где рабочие места для выпускников ВУЗ и молодых специалистов?», «Рабочим независимые профсоюзы, защищающие права бесправных рабочих,» «Прекратить наезды на средний и малый бизнес» , «Безопасные рабочие места и расширение мер защиты людей физического труда!» и тд. Кого мы видим во главе колонны г. Бердска? Эти люди не похожи на тех, кого подвергли ожесточённой эксплуатации и рабочих активистов не напоминают! Всё организовано по принципу:»Если власть не знает, что ответить рабочим, значит надо их возглавить».

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