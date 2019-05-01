Первомай в Бердске: Снег и холод не помешали пройти демонстрации по главной улице

Тысячи человек прошли в праздничной демонстрации 1 мая по главной улице Бердска. Холодная погода, минус 1 градус, не помешала празднику. Бердчане пели и плясали, радовались возможности пообщаться в неформальной обстановке.

Под снег и музыку из громкоговорителей представители предприятий, общественных организаций и политических партий выстроились в колонну на пересечении улиц Комсомольской и Ленина. Предварительно полицейские перекрыли проезд по главной улице города, а также перекресток с улицами Первомайской, Лелюха, Свердлова и въезды во дворы.

Бердчане разогревали себя песнями и плясками. Сотрудники Городского дома культуры стали заводилами.

Автор видео Анастасия Солодкова



Возглавили колонну мэр Бердска Евгений Шестернин, актив городского совета ветеранов, почетные граждане города, в том числе крупнейший бизнесмен Виктор Голубев и отец Владимир (Василий Бирюков), настоятель бердского Преображенского собора. Батюшка поздравил главу города с Воскресением Христовым и подарил пасхальные яйца.

Глава города в интервью «Курьер. Среда. Бердск» отметил, что холодная погода 1 мая не повлияла на солнце в душах бердчан.

Автор видео Анастасия Солодкова



Первым из предприятий шел Бердский электромеханический завод, которому в этом году исполняется 60 лет. Многолюдной была и колонна холдинга «Продсиб». Выделялись флагами «Единая Россия» и протестными лозунгами КПРФ. В колонне «Сиббиофарма» прошел его директор Михаил Ефимов.

Представители ГДК возглавили колонну учреждений культуры и образования. Демонстранты пели под гармошку. Каждая колонна постаралась украситься разноцветными шарами, флагами, транспарантами и зелеными ветками.

В 11.00 демонстрация двинулась в 20 минутный путь до площади Горького.

Автор видео Анастасия Солодкова



В колонне то там, то здесь слушались песни под гармошку. «Катюшу» запевала начальник бердского отдела культуры Оксана Мокриенко. Прохожие останавливались на тротуарах, чтобы поприветствовать демонстрантов. Сотрудники супермаркета «Европа» кричали с крыльца магазина.

Автор видео Анастасия Солодкова



Кроме коммунистов плакаты с лозунгами несли бюджетники. Работники детсадов требовали увеличения зарплаты сотрудникам дошкольного образования. Колонна ПО «Кристалл» была украшена цветами российского триколора. А в целом бердская демонстрация оказалась пестрой, яркой и очень дружелюбной.

К 11.30 колонна дошла до конечной точки пути — площади Горького. Здесь мэр Бердска и спикер горсовета Валерий Бадьин поздравили горожан с Днем весны и труда. А в городском парке началась праздничная программа.

Глава бердского совета старейшин Александр Бояркин рад, что советские традиции выходить на демонстрацию, возродились.

-Сначала все советское отменили. И этого не надо было делать. Жизнь показала, что некоторые традиции остались у нас в генах. Не случайно же власть не просто вернула Первомай, но и сделала его выходным днем. Это передается из поколения в поколения. Посмотрите, люди вышли на демонстрацию с маленькими детьми, даже в колясках. Вряд ли их гнали сюда насильно. Погода подкачала, но бердчане все равно пришли, чтобы показать свою солидарность. С праздником! — прокомментировал «Курьер. Среда. Бердск» Александр Федорович.

С удовольствием пришли на демонстрацию молодогвардейцы и участники военно-патриотических клубов. По их словам, шествие показывает сплоченность бердчан, россиян, что делает страну еще сильнее.