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Император Японии отрекся от престола

85-летний Акихито официально уйдет в отставку в полночь во вторник, положив конец 30-летней эре Хэйсэй — «Установление мира».

30.04.2019 Фото: pixabay Нет комментариев
 
Император Японии отрекся от престола

Обнародовали только часть ритуала

Император Акихито начал ритуалы отречения от престола в синтоистском храме во вторник утром, сообщает во вторник газета Mainichi.

Местное телевидение продемонстрировало, как император Акихито входит в храм Касикодоро, чтобы сообщить о своем уходе синтоистским богам. По преданию это храм богини солнца Аматэрасу, которая является прямой прародительницей императорской семьи.

Только часть ритуала была обнародована.

Церемония отречения от престола пройдет в императорском дворце в Токио в зале Мацу-но-ма. Она начнется около 17:00 по местному времени (11:00 по Москве).

По информации газеты, премьер-министр Японии Синдзо Абэ произнесет речь и поблагодарит отрекающегося 85-летнего императора. Акихито также выступит с последним словом в качестве императора.

На церемонии будут присутствовать супруга Акихито императрица Митико, Нарухито, главы всех трех ветвей власти Японии — законодательной, исполнительной и судебной, и представители органов местного управления — всего 338 человек.

Император официально уйдет в отставку в полночь во вторник, положив конец 30-летней эре Хэйсэй — «Установление мира». Он больше не будет выполнять никаких официальных обязанностей.

Акихито даже не будет присутствовать на ритуалах по вступлению на престол собственного сына, чтобы не мешать новому императору.

С восхождением на престол нового императора в Японии начнется эра «Рэйва» — «Прекрасная гармония».

В среду новый император Нарухито в отдельной церемонии унаследует императорские регалии — меч и драгоценности, а также императорские печати как доказательство его преемственности в качестве 126-го императора страны.

Позже в тот же день Нарухито встретится с премьер-министром С.Абэ и другими представителями общественности впервые с момента восхождения на престол.

В августе 2016 года Акихито выступил с обращением к народу, в котором заявил, что планирует оставить трон.

Официально Акихито считается 125-м императором династии, непрерывно правящей Японией с 660 года до нашей эры, когда первым японским монархом стал Дзимму.

Всего от престола в Японии отрекалось более 60 императоров, последний раз — император Кокаку в 1817 году. Однако, напоминают СМИ, отречение Акихито — прецедент для новейшей японской истории, начало которой восходит к началу эры Мэйдзи в 1868 году.

В связи с этим в Японии отсутствовало современное законодательство, которое бы регулировало процесс отречения, и поэтому летом 2017 года японский парламент принял особый закон, который позволял Акихито отречься от престола.

Источник: Интерфакс


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