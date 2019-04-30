Дело порносекты, истязавшей детей, передали в суд

Расследование дела в отношении Митрадэвананда Парамахамса, Татьяны Северцевой и Дмитрия Цатурьяна завершено, отметили в СК.

Следственный комитет России направил в суд уголовное дело в отношении организатора порносекты «Каула Дхарма» и двух его соучастников, обвиняемых в том числе в незаконном вывозе пятилетнего ребенка за рубеж.

Как сообщила ТАСС старший помощник руководителя Главного следственного управления СК РФ по Москве Юлия Иванова, «завершено расследование уголовного дела в отношении Митрадэвананда Парамахамса (по данным СМИ — 42-летний уроженец Хабаровска Сергей Кириенко, сменивший имя — прим. ТАСС), Татьяны Северцевой и Дмитрия Цатурьяна».

По данным следствия, в конце 2012 года «Парамахамс объединил вокруг себя поклонников восточных практик и создал незаконное религиозное объединение, представляющее собой тоталитарную секту с деструктивным культом, где пропагандировал среди последователей и их детей вымышленное им религиозное учение, направленное на отрицание общепризнанных ценностей морали и нравственности».

По информации СК, в 2015 году по его поручению троих малолетних детей поселили в подвальном помещении дома в Московской области. «На протяжении длительного времени их удерживали и систематически избивали за малейшие провинности перед лидером сообщества, а также совершали в отношении детей иные насильственные действия сексуального характера», — сообщила представитель ГСУ.

Затем, когда бабушка одного из детей стала разыскивать дочь и внука, основная часть участников секты в 2016 году скрылась на территории иностранных государств, опасаясь правоохранительных органов. «Кроме того, Цатурьян, убедив родственников мальчика и правоохранительные органы в том, что ребенка нет в живых, вывез его на территорию Республики Беларусь. В июне 2017 года местонахождение ребенка было установлено. В настоящее время мальчик проживает с родственниками», — сообщила Иванова.

Матери ребенка, приведшей его в секту, заочно предъявлено обвинение в преступлении по ч. 4 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста), она объявлена в международный розыск. По этой статье ей может грозит до 20 лет лишения свободы.

Предыстория секты

По данным СМИ, преподаватель йоги Парамахамс объединил вокруг себя любителей йоги и восточных практик, в основном женщин. В интернете это сообщество позиционировалось как модельное агентство, а привлечение новых членов осуществлялось преимущественно посредством соцсетей и через официальный сайт движения.

30-летняя Северцева и Парамахамс были задержаны по запросу России весной 2017 года в Болгарии и осенью того же года экстрадированы в Россию.

Как сообщила представитель ГСУ, «несмотря на сложность расследования уголовного дела, обусловленную многоэпизодностью и неочевидностью преступлений, а также активное противодействие следствию, следователям удалось собрать доказательства, изобличающие вину фигурантов в инкриминируемых им деяниях». Установлено и допрошено более 20 свидетелей, проведено более 28 сложных судебных экспертиз.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд. В зависимости от роли каждого фигурантам предъявлены обвинения по ч. 2 ст. 117 (истязание в отношении заведомо несовершеннолетнего, совершенное группой лиц по предварительному сговору), ч. 4 ст. 132 («Насильственные действия сексуального характера»), ч. 3 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное группой лиц по предварительному сговору), ч. 2 ст. 127 (незаконное лишение свободы в отношении заведомо несовершеннолетнего) и ст. 239 УК РФ (создание и участие в религиозном объединении, посягающем на личность и права граждан).

«Остальным шести соучастникам заочно предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 239 УК РФ (участие в религиозном объединении, деятельность которого сопряжена с насилием над гражданами или иным причинением вреда их здоровью). Они объявлены в розыск», — сообщила Иванова.

Источник: ТАСС