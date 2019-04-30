КУРЬЕР.СРЕДА.Бердск - новости Бердска

Недвижимость

продам 2 Радужный 4 на 1 эт 8-913-471-5939 Евгения
продам
продам
продам
Продам 1-ю
Продам 2-ю, Алена 8-913-701-2341
продам 2ку на К Маркса,45
Еще недвижимость
Квартиры . Дома . Земля . Дачи . Гаражи

Объявления

Еще объявления
Вакансии . Грузоперевозки Красота и здоровье Репетиторство . Строительство и отделка

Лента новостей

СМИ: Незаслуженные победы богатых детей грозят бунтом в России

«Бронзу» завоевала на чемпионате по шахматам команда инвалидов из Бердска

Утекли персональные данные 2 млн россиян с торговых площадок

Буклет о лучших предприятиях и тружениках выпустили ИД «БукЪвица» и администрация Бердска

Пострадали 6 детсадовцев на пожаре в церкви в Челябинской области

Путин одобряет общее гражданство для россиян и украинцев

Перекроют две улицы для шествия «Бессмертного полка» в Бердске 9 мая

Снег сменит жару 1 мая в Бердске

Ярмарка тщеславия: Российские миллиардеры тратят миллионы на грибы и вино

На Святом источнике в Ложке митрополит Никодим откроет Церковно-исторический музей

Последние комментарии

Апрель 2019
M T W T F S S
« Mar    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  


Буклет о лучших предприятиях и тружениках выпустили ИД «БукЪвица» и администрация Бердска

Глянцевый буклет посвящен лучшим трудовым коллективам города, которые вносят ощутимый вклад в экономику Бердска и региона, которыми все бердчане могут гордиться.(ВИДЕО, ФОТО)

30.04.2019 Автор: Елена Белоусова Фото: Елены Белоусовой Нет комментариев
 
Буклет о лучших предприятиях и тружениках выпустили ИД «БукЪвица» и администрация Бердска

Буклет очень понравился горожанам

В Городском доме культуры Бердска 26 апреля чествовали работников, которые ежедневно своим талантом, трудом, энергией вносят неоценимый вклад в создание интеллектуального и материального потенциала города.

В зале собрались трудовые коллективы бердских предприятий, работники образования, здравоохранения культуры и, конечно же, ветераны.

Мэр Бердска Евгений Шестернин поблагодарил ветеранов труда за прекрасную историю Бердска:
— В первых рядах династии — это особая категория людей, которые на своих рабочих местах, своей профессией вместе с детьми создали не только семейные, но и трудовые отношения. Это особый случай. Я вам искренне признателен и благодарен.

Глава города пожелал творчества, успехов, любви и уважения и пригласил на демонстрацию 1 мая, чтобы пройти по красивой, центральной улице Бердска — ул. Ленина к городскому парку и «вспомнить молодость, танцевальную площадку, вальс-бостон и прекрасные бердские вечера».

Автор видео Елена Белоусова

Вице-спикер горсовета Владимир Голубев подчеркнул, что демонстрация была и есть самым мирным шествием, и радостно, что этот праздник продолжает жить, что стало традицией собираться в преддверии праздника в ГДК и чествовать ветеранов.

К празднику труда администрация Бердска и Издательский дом «БукЪвица» выпустили глянцевый буклет «Бердск. Развитие. Инновации. Итоги-2018», посвященный лучшим предприятиям и людям, которые внесли неоценимый вклад в развитие города. На станицах издания — старейшие и новые предприятия, на которых зиждется экономика города. А БЭМЗ и БСТ в 2019 году празднуют 60-летние юбилеи.

— Мы плодотворно сотрудничаем с Издательским домом «БукЪвица» по проекту «Мое солнышко». В этом году полезная книжка с советами для мам, колыбельными вышла второй раз. Буклет, посвященный трудовым коллективам и предприятиям, в том числе юбилярам, — это первая ласточка. Проект получился очень грандиозный, очень значимый, очень достойный и нужный для Бердска, — рассказала заместитель главы администрации (по вопросам экономического развития ) Жанна Шурова.
Как заверила Жанна Сергеевна, проект обязательно будет иметь продолжение.

В числе лучших не только промышленные и строительные предприятия, но и учреждения культуры, спорта, социальной сферы. В «Городском центре культуры и досуга»работает 31 клубное формирование, где занимаются творчеством 616 человек.

— Я безмерно рада, что коллектив попал на страницы первого журнала о доблестях, трудовых заслугах коллективов нашего города. Любой труд должен быть оценен, а работникам культуры важно, чтобы их хвалили, говорили спасибо, аплодировали. Нам это очень приятно. Я и весь наш огромный коллектив говорим: «Огромное спасибо» за то,что мы попали на страницы прекрасного издания, — призналась «Курьер. Среда. Бердск» директор ГДК Елена Исламова.

Публикация в буклете о детской художественной школе «Весна» совпала с юбилеем организации дополнительного образования. В 2019 году ДХШ исполнилось 25 лет. Директор школы Татьяна Юдинцева рассказала, что ей очень приятно оказаться в таком достойном похвал издании.

— Мы неоднократно размещались в журнале «Парад» ИД «БукЪвица». Для людей важно, чтобы их трудовые заслуги видели и замечали, и публикация в глянцевом журнале или буклете — лучшее тому подтверждение. Через 5-10 лет «Бердск. Развитие. Инновации. Итоги-2018» станет историей, попадет в семейные альбомы и будет передаваться из поколения в поколение, — оценила Татьяна Николаевна.

Буклет является раритетным, поэтому его будут вручать в течение года на различных торжествах в знак признательности в качестве подарка.


Похожие записи

Тэги:
Персоны:

Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Последние новости:
СМИ: Незаслуженные победы богатых детей грозят бунтом в России «Бронзу» завоевала на чемпионате по шахматам команда инвалидов из Бердска Утекли персональные данные 2 млн россиян с торговых площадок

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".

Ознакомьтесь с правилами комментирования

Новости компаний

Все новости компаний

Все акции и скидки

Скидка 500 рублей на услуги по оформлению электронного полиса ОСАГО!.
Кредитно- страховое агентство (Автосалон) Авто Статус
© 2007-2018 Все права на материалы, находящиеся на бердском городском сайте Курьер.Среда.Бердск, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта и саттелитных проектов, гиперссылка (hyperlink) на наш сайт обязательна.
Сетевое издание Kurer-sreda зарегистрировано Роскомнадзором
Номер свидетельства: ЭЛ № ФС 77 – 72746 от 04.05.2018
Учредитель: ООО «Издательский дом «БукЪвица»
Главный редактор: Г.В.Коморникова
Адрес редакции: 633010, Новосибирская обл., г. Бердск, ул. К.Маркса, д. 24, оф. 2, bkurer@mail.ru, 8(383-41) 3-00-10

Яндекс.Метрика