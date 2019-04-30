Буклет о лучших предприятиях и тружениках выпустили ИД «БукЪвица» и администрация Бердска

В Городском доме культуры Бердска 26 апреля чествовали работников, которые ежедневно своим талантом, трудом, энергией вносят неоценимый вклад в создание интеллектуального и материального потенциала города.

В зале собрались трудовые коллективы бердских предприятий, работники образования, здравоохранения культуры и, конечно же, ветераны.

Мэр Бердска Евгений Шестернин поблагодарил ветеранов труда за прекрасную историю Бердска:

— В первых рядах династии — это особая категория людей, которые на своих рабочих местах, своей профессией вместе с детьми создали не только семейные, но и трудовые отношения. Это особый случай. Я вам искренне признателен и благодарен.

Глава города пожелал творчества, успехов, любви и уважения и пригласил на демонстрацию 1 мая, чтобы пройти по красивой, центральной улице Бердска — ул. Ленина к городскому парку и «вспомнить молодость, танцевальную площадку, вальс-бостон и прекрасные бердские вечера».

Автор видео Елена Белоусова



Вице-спикер горсовета Владимир Голубев подчеркнул, что демонстрация была и есть самым мирным шествием, и радостно, что этот праздник продолжает жить, что стало традицией собираться в преддверии праздника в ГДК и чествовать ветеранов.

К празднику труда администрация Бердска и Издательский дом «БукЪвица» выпустили глянцевый буклет «Бердск. Развитие. Инновации. Итоги-2018», посвященный лучшим предприятиям и людям, которые внесли неоценимый вклад в развитие города. На станицах издания — старейшие и новые предприятия, на которых зиждется экономика города. А БЭМЗ и БСТ в 2019 году празднуют 60-летние юбилеи.

— Мы плодотворно сотрудничаем с Издательским домом «БукЪвица» по проекту «Мое солнышко». В этом году полезная книжка с советами для мам, колыбельными вышла второй раз. Буклет, посвященный трудовым коллективам и предприятиям, в том числе юбилярам, — это первая ласточка. Проект получился очень грандиозный, очень значимый, очень достойный и нужный для Бердска, — рассказала заместитель главы администрации (по вопросам экономического развития ) Жанна Шурова.

Как заверила Жанна Сергеевна, проект обязательно будет иметь продолжение.

В числе лучших не только промышленные и строительные предприятия, но и учреждения культуры, спорта, социальной сферы. В «Городском центре культуры и досуга»работает 31 клубное формирование, где занимаются творчеством 616 человек.

— Я безмерно рада, что коллектив попал на страницы первого журнала о доблестях, трудовых заслугах коллективов нашего города. Любой труд должен быть оценен, а работникам культуры важно, чтобы их хвалили, говорили спасибо, аплодировали. Нам это очень приятно. Я и весь наш огромный коллектив говорим: «Огромное спасибо» за то,что мы попали на страницы прекрасного издания, — призналась «Курьер. Среда. Бердск» директор ГДК Елена Исламова.

Публикация в буклете о детской художественной школе «Весна» совпала с юбилеем организации дополнительного образования. В 2019 году ДХШ исполнилось 25 лет. Директор школы Татьяна Юдинцева рассказала, что ей очень приятно оказаться в таком достойном похвал издании.

— Мы неоднократно размещались в журнале «Парад» ИД «БукЪвица». Для людей важно, чтобы их трудовые заслуги видели и замечали, и публикация в глянцевом журнале или буклете — лучшее тому подтверждение. Через 5-10 лет «Бердск. Развитие. Инновации. Итоги-2018» станет историей, попадет в семейные альбомы и будет передаваться из поколения в поколение, — оценила Татьяна Николаевна.

Буклет является раритетным, поэтому его будут вручать в течение года на различных торжествах в знак признательности в качестве подарка.