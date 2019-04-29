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Поп и попадья избили на Пасху прохожих в Новокузнецке

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Поп и попадья избили на Пасху прохожих в Новокузнецке

Драка с применением шокера попала на видео. Автор ролика просит обратить внимание на поведение священника как светские власти, так и Новокузнецкую епархию.(ВИДЕО)

29.04.2019 Фото: стоп-кадр видео 3 коммент.
 
Поп и попадья избили на Пасху прохожих в Новокузнецке

Священник применил электрошокер

Новокузнецкий священник и его жена подрались с прохожими, применив электрошокер. Поводом стала просьба убрать их собаку.

Конфликт произошел 28 апреля, в день православной Пасхи. Как утверждает читатель City-N, драку спровоцировали священник и попадья.

«Матушка напала и разбила лицо проходившей мимо с собакой на поводке женщине. Причиной нападения стала просьба убрать в сторону здоровенную рыжую собаку попадьи. Разбила не кулаками, а электрошокером — те еще, старые железные шокеры, как полицейская дубинка. Этот электрошокер тоже есть на видео, в руках у „батюшки“, который тщательно, но безуспешно пытался его спрятать и уйти с места происшествия до приезда полиции, дабы прикрыть деяние своей супруги», — цитирует издание письмо в редакцию.

Автор видеоролика попросил расценивать публикацию как обращение к властям города и руководству Новокузнецкой епархии с требованием «обратить внимание на поведение церковной семьи».

В пресс-службе епархии Тайге.инфо заявили, что ничего не знают об инциденте. В МВД пообещали уточнить информацию.

Источник: tayga.info


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(3) Комментариев

  1. Аноним

    Ни чего не понял.
    «Причиной нападения стала просьба убрать в сторону здоровенную рыжую собаку попадьи»
    Собака на этом видео самая спокойная из всех участников.

    Thumb up 3 Thumb down 0

    • Аноним

      Так была ещё маленькая собачка на поводке, и эта спокойная рыжая была наверно не равнодушна к ней, она и на видео рвётся, любовь :-D … к прихожанам! :-D :-D :-D

      Thumb up 0 Thumb down 0

    • Аноним

      Намордники ни кто не отменял. Кое кому и страшно проходить мимо «добрых, не кусающихся»…

      Thumb up 0 Thumb down 0

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