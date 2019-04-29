Поп и попадья избили на Пасху прохожих в Новокузнецке

Новокузнецкий священник и его жена подрались с прохожими, применив электрошокер. Поводом стала просьба убрать их собаку.

Конфликт произошел 28 апреля, в день православной Пасхи. Как утверждает читатель City-N, драку спровоцировали священник и попадья.

«Матушка напала и разбила лицо проходившей мимо с собакой на поводке женщине. Причиной нападения стала просьба убрать в сторону здоровенную рыжую собаку попадьи. Разбила не кулаками, а электрошокером — те еще, старые железные шокеры, как полицейская дубинка. Этот электрошокер тоже есть на видео, в руках у „батюшки“, который тщательно, но безуспешно пытался его спрятать и уйти с места происшествия до приезда полиции, дабы прикрыть деяние своей супруги», — цитирует издание письмо в редакцию.

Автор видеоролика попросил расценивать публикацию как обращение к властям города и руководству Новокузнецкой епархии с требованием «обратить внимание на поведение церковной семьи».

В пресс-службе епархии Тайге.инфо заявили, что ничего не знают об инциденте. В МВД пообещали уточнить информацию.



Источник: tayga.info