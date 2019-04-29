Поп и попадья избили на Пасху прохожих в Новокузнецке

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Ни чего не понял.
«Причиной нападения стала просьба убрать в сторону здоровенную рыжую собаку попадьи»
Собака на этом видео самая спокойная из всех участников.
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Так была ещё маленькая собачка на поводке, и эта спокойная рыжая была наверно не равнодушна к ней, она и на видео рвётся, любовь … к прихожанам!
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Намордники ни кто не отменял. Кое кому и страшно проходить мимо «добрых, не кусающихся»…
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