ФАС обвинила «Экологию-Новосибирск» в ограничении конкуренции

Федеральная антимонопольная служба обвинила «Экологии-Новосибирск» в ограничении конкуренции. Компания является региональным оператором по обращению с отходами и, как считает ФАС, незаконно заключала договоры на вывоз мусора с единственными поставщиками.

«Антимонопольное ведомство в ходе мониторинга zakupki.gov.ru выявило, что на территории Новосибирской области компания провела закупки у единственного подрядчика на оказание услуг по транспортированию твердых коммунальных отходов в регионе, что противоречит правилам проведения торгов, — говорится в заявлении ФАС. — Потребителями услуг ООО „Экология-Новосибирск“ являются население и юридические лица Новосибирской области, у которых отсутствует возможность заключить договор на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами с другими компаниями, так как организация является региональным оператором в этом субъекте РФ».

«Экология-Новосибирск» провела шесть закупок на заключение контрактов по обращению с отходами в разных районах региона. Две из них завершились заключением контрактов с единственным поставщиком, что противоречит правилам проведения торгов, считают в ФАС.

«Проведение конкурентных процедур позволило бы обеспечить поддержку конкуренции, в том числе и субъектам малого предпринимательства, и, как следствие, обеспечить эффективное расходование средств регионального оператора, которые формируются за счет тарифных источников, — заявил начальник управления регулирования в сфере ЖКХ ФАС Алексей Матюхин. — Таким образом, соблюдение законодательства позволяет выполнить положения национального плана развития конкуренции, где предусмотрено увеличение доли закупок у малого бизнеса и установление экономически обоснованных тарифов, обеспечивающих, прежде всего интересы потребителей. Первое рассмотрение дела состоится 14 мая 2019 года».

«Экология-Новосибирск» — единый регоператор по обращению с отходами в Новосибирской области. Региональные власти заключили с ним контракт на 10 лет на 30,08 млрд рублей. Тариф вырос до 92,42 рублей с одного жителя в месяц. Позже оператор заключил госконтракты с подрядчиками, которые и должны непосредственно вывозить отходы — это оказались те же компании, которые занимались этим до федеральной «мусорной реформы».

Компания принадлежит экс-депутату Госдумы Валентину Бобыреву и питерской группе «ВИС», которая также получила концессионные договоры на строительство четвертого моста через Обь и семи поликлиник в Новосибирске. «ВИС» принадлежит Игорю Снегурову и Дмитрию Рябову. Последний работает гендиректором АО «ТЭК „Мосэнерго“» Игоря Ротенберга. Ранее сообщалось, что Дмитрий Рябов продал свою долю в компании Снегурову в конце ноября 2018 года, но, по данным «Контур-Фокус», он до сих пор числится совладельцем АО «УК «ВИС», передает tayga.info.

Кроме того, в 2016 году новосибирское министерство ЖКХ заключило концессионное соглашение с ООО «Экология-Новосибирск» на строительство мусоросортировочных комплексов и полигонов в Раздольном и Верх-Туле. Проект стоимостью 6,5 млрд рублей был рассчитан на 40 лет, недополученные доходы инвестора компенсирует региональный бюджет — до 2 млрд рублей в год.

Заксобрание области потребовало расторгнуть договор после протестов общественников, в 2017 году врио губернатора Андрей Травников пообещал это сделать, но в итоге областные власти подали иск об изменении условий договора. Условия так и не заработавшей концессии были включены в конкурсную документацию по выбору единого регионального оператора.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», бердский мусор вывозит компания «ЭкоСервис».