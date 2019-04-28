Христос Воскресе: послание митрополита Новосибирского и Бердского Никодима

ПАСХАЛЬНОЕ ПОСЛАНИЕ

ВЫСОКОПРЕОСВЯЩЕННОГО НИКОДИМА,

МИТРОПОЛИТА НОВОСИБИРСКОГО И БЕРДСКОГО,

ПАСТЫРЯМ, МОНАШЕСТВУЮЩИМ И ВСЕМ ВЕРНЫМ ЧАДАМ НОВОСИБИРСКОЙ МИТРОПОЛИИ

РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ

Возлюбленные о Господе досточтимые пастыри,

честные иноки и инокини, боголюбивые миряне, братья и сестры!

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!

«Ныне вся исполнишася света; Небо же и земля и преисподняя: да празднует убо вся тварь восстание Христово, в Нем же утверждается» (тропарь Пасхального канона). Ангелы на Небесах славословят, люди на земле торжествуют, демоны в страхе трепещут, потому что всему мирозданию возвращается первозданная красота и богоусыновление, ибо воистину Воскресе Христос!

Пасха, по словам святителя Иоанна Златоуста, – «это пир веры, это богатство благости, это дар общения с Богом, это торжество жизни». Пасха – это немолчный призыв к непрестанной проповеди о Христе Воскресшем! Пасха – это полнота откровения о Боге и о Царстве Божием! Пасха – это полнота бытия в Боге, ибо Воскресением Христовым раскрывается смысл всякого бытия! Пасхой Христовой дается нам образ единства: единства друг с другом, единства в Церкви Божией, единства во Христе и со Христом Воскресшим. Радость Пасхи Христовой укрепляет нас на жизненном пути, помогает нам возрастать духовно – в святых храмах и в домашней молитве, помогает религиозно осмыслять приобретаемые знания и опыт, одухотворяет все православные семьи, облегчает наш труд во славу Божию и на благо земного нашего Отечества.

В этот светлый праздничный день вспомним проникновенные и возвышенные слова святителя Филарета, митрополита Московского: «Христос Воскресе! – Сказав сие, что могу сказать вам более? Все сказано. На все найдется довольно силы в одном чудодейственном слове: Христос воскресе!»

Приходят и уходят горести и скорби, житейские невзгоды и трудности, но радость Пасхи пребывает неизменной и вечной. В эти священные пасхальные дни да и мы обновимся всем существом своим, «простим вся Воскресением», облечемся в добродетели любви и послушания, смирения и братолюбия, мира и терпения. С чувством священного восторга обымем друг друга и воздадим каждому пасхальное целование в знак торжества мира и любви!

Праздник Пасхи Христовой нашими трудами должен прийти и к тем, кто одинок, кто болен, кто пребывает в заточении – ко всем, кто в эти пасхальные дни не может быть в храме и вместе со всей Церковью участвовать в общей праздничной молитве и в общем пасхальном торжестве. Станем же соработниками святых апостолов и будем нести благовестие Воскресения Христова всем вокруг, чтобы пасхальная радость и свет Воскресшего Спасителя озарили каждый дом, каждую семью, каждое христианское сердце! Пусть же Воскресший Спаситель да приблизится к нам Своею благодатью, да освятит разум и чувства наши и направит их на дела благая, да согреет сердца наши, дабы пребывали в нас мир Божий, чистая вера и любовь Воскресшего Господа!

Возлюбленные о Воскресшем Спасителе отцы, братья и сестры!

Паки и паки от всей души поздр авляю вас «с праздником праздников и торжеством из торжеств» – со Светлым Христовым Воскресением, с Пасхой Божией! Молитвенно желаю всем крепости веры, здравия, благоденствия и нескончаемой пасхальной радости!

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!

ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ ХРИСТОС!

НИКОДИМ,

Митрополит Новосибирский и Бердский,

Глава Новосибирской митрополии

Пасха Христова 2019 года

г. Новосибирск



Источник: Епархия Новосибирской области