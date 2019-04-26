Запустили белые шары в небо в память об аварии на Чернобыльской АЭС жители Бердска

26 апреля в 14:00, где расположен закладной камень памятника «Чернобыль» прошел торжественный митинг, посвященный Дню памяти погибших в радиационных авариях и катастрофах.

Сегодня отмечается «страшная» дата, которая поразила весь мир. В этот день вся страна и другие государства вспоминают о событиях на Чернобольской АЭС.

На ликвидацию последствий Чернобыльской катастрофы было призвано около 300 бердчан. Сейчас в Бердске из них проживают 138 человек и 32 вдовы, которые похоронили своих мужей.

В митинге приняли участие: ликвидаторы последствия катастрофы, переселенцы из загрязненных радиацией территорий, дети, пострадавшие от радиационного воздействия, женщины-вдовы, почетные граждане города Берсдка, кадеты и учащиеся общеобразовательных школ.

Автор видео Виталий Чуев



Глава Бердска Евгений Шестернин поприветствовал участников митинга и высказал свое мнение о Дне памяти погибших.

— 26 апреля- это не только День памяти, но и день подвига, потому что те люди, которые шли в этот «ад», совершили большие подвиги. Хочу выразить им слова благодарности за нашу жизнь, за то, что мы сейчас пользуемся чистым небом, землей и воздухом,- выразил слова благодарности Евгений Анатольевич.

Также на митинге были вручены благодарственные письма за активную гражданскую позицию и большой личный вклад в деятельность общественной организации.

После вручения благодарственных писем учащиеся школы №5 рассказали о трагедии на Чернобольской АЭС: во сколько случилась страшная авария и как она ликвидировалась.

После бердчане сохранили минуту молчания, а после выпустили в небо несколько белых шаров.

В конце митинга состоялась официальная церемония возложения цветов возле памятника.

— Авария на Чернобыльской АЭС- это большая трагедия. Мне очень жаль людей, которые принимали участие в ликвидации и находились вблизи от аварии, а в особенности тех, кто получил сильнейшее облучение,- поделился с «Курьер. Среда. Бердск» бердчанин Алексей.

Автор видео Виталий Чуев

