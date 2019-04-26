Освятят куличи и яйца на Пасху у кинотеатра «Орион» в Бердске

Бердск православный готовится к Пасхе. Сегодня, 26 апреля, отмечается Великая пятница. В этот день следует соблюдать строгий пост и читать похвалы Иисусу. В 19.00 в кафедральном Преображенском соборе Бердска отслужат чин погребения — святую плащаницу обнесут вокруг храма. В Великую субботу, 27 апреля, пройдут утреннее и вечернее богослужения. А ровно в полдень на Пасху начнется крестный ход в честь Светлого Христова воскресения.

В воскресенье, 28 апреля, в 8.00 пройдет пасхальная божественная литургия. В 12.00 крестный ход двинется от собора Преображения Господня на Праздничную площадку у кинотеатра «Орион».

Как рассказали «Курьер. Среда. Бердск» в пресс-центре мэрии, примерно с 12.30 начнется освящение куличей, яиц и других продуктов на специально установленных для этой цели столах. По традиции православная гимназия организует игры и выступления. Празднование Пасхи здесь продлится до 13.30.

В 16 часов 28 апреля в Преображенском храме начнется Пасхальная вечерня. Богослужения в честь воскресения Господня пройдут во всех бердских церквях.

28 апреля из Новосибирска стартует традиционный пасхальный автопробег, который организует молодежный отдел Новосибирской епархии по благословению митрополита Новосибирского и Бердского Никодима.

Ежегодно более 50 машин принимают участие в миссионерском проекте, сообщили в медиацентре епархии. Все автомобили украшают яркими пасхальными наклейками с приветствиями «Христос Воскресе!», красными пасхальными и георгиевскими флагами, а также флагами России.

Машины двигаются по городу организованной колонной, в каждой находится водитель и пассажир, держащий флаг в надписью «Христос воскресе». В этом году пробег будет междугородним, маршрут движения праздничной колонны запланирован из Новосибирска в Бердск.