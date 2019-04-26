«Отодвинуть» начало учебного года предлагают депутаты в России

Группа российских депутатов из фракции ЛДПР планирует обратиться в Совет Госдумы с просьбой ускорить вынесение на пленарное заседание законопроекта о праве органов местного самоуправления переносить начало учебного года на 1 октября. По мнению авторов, соответствующий закон должен быть принят уже в этом году.

Несмотря на рекомендацию профильного комитета ГД по образованию и науке отклонить инициативу, сама идея показалась интересной многим парламентариям. Готова ли Дума поддержать авторов, разбирался корреспондент Федерального агентства новостей.

Бархатный сезон

Депутаты Михаил Дегтярев, Борис Чернышов и Вадим Деньгин настаивают на «гибком» подходе в вопросе о начале и окончании учебного года в разных регионах России. По их мнению, необходимость таких перемен продиктована обширной географией нашей страны, ее климатическими условиями, а также необходимостью более эффективного использования теплого времени года для отдыха детей.

«Будем обращаться в Совет Государственной думы с просьбой ускорить вынесение законопроекта на пленарное заседание. Туристический потенциал наших курортов должен использоваться на благо учащихся России, а санатории, профилактории и детские лагеря не должны пустовать в разгар бархатного сезона», — заявил Дегтярев.

Его коллега Чернышов уточнил, что в случае принятия закона учебный год не будет продлеваться на сокращенный месяц и дети смогут отдыхать с июня по октябрь.

Учиться в «минус 50»

«Сама идея переноса начала образовательного процесса и определения времени каникул — это очень интересно. Никто еще досконально этот вопрос не изучал», — полагает депутат от Якутии Федот Тумусов.

По мнению парламентария, российским субъектам стоит дать соответствующее право, но прежде чем принимать какие-то решения, необходим скрупулезный анализ того, как подобные перемены скажутся на здоровье детей и эффективности учебного процесса. Тумусов напомнил, что подобный подход фактически применялся в советское время.

«В старших классах реальный учебный процесс у нас, как и везде в Советском Союзе, начинался 1 октября, потому что (в сентябре. — Прим. ФАН) мы все ехали на село и собирали урожай», — отметил парламентарий.

Первый зампред комитета ГД по охране здоровья заявил, что пока не готов дать точного ответа, поддерживает ли он данный законопроект. Однако, на его взгляд, учет климатических особенностей в целом при планировании учебного процесса был бы важен для представляемого им региона.

«Мы, например, в Якутии (официально. — Прим. ФАН) учимся в минус 50, минус 60. Но дети все равно не ходят в школу. В это время, в самые лютые морозы, можно было бы объявить месячные каникулы, а учебу добавить осенью или весной. Я — за обсуждение самой идеи», — высказался Тумусов.

Коллегу поддержал и депутат Гаджимет Сафаралиев.

«Я понимаю, что все министерства против, они хотят унифицированный вариант, но унифицированный вариант по всей стране — это неправильно. Надо давать больше возможностей регионам, с учетом их особенностей, смещать начало учебного года. У нас огромная страна, 11 часовых зон, все климаты, какие только есть на Земле: от очень холодного до жары», — заявил член фракции «Единая Россия».

Ситуация назрела, необходим учет мнения людей на местах, добавил Сафаралиев. Свою позицию он планирует озвучить на пленарном заседании при рассмотрении инициативы ЛДПР.

«Я не говорю, что когда речь идет о двух находящихся рядом областях, в одной стоит начинать учиться 30 сентября, а в другой — 15 сентября. Но если мы говорим об округах, о климатических зонах, то имело бы смысл рассматривать (подобные варианты. — Прим. ФАН)», — отметил депутат.

Дистанционное обучение

Свое мнение относительно переноса начала образовательного процесса в ряде регионов России выразил и член комитета ГД по труду, социальной политике и делам ветеранов Сергей Вострецов. По словам парламентария, принимать такие решения можно только путем проведения референдума.

«Вопрос очень серьезный для каждого региона, к нему нужно подходить с осторожностью и в первую очередь — с учетом мнения людей. Но то, что не стоит держаться за архаизмы, — это факт. У нас огромная страна, погодные условия действительно везде разные. Исходя из этого, возможно, было бы уместно принимать такие решения. Но на какой срок сдвигать: на неделю, две или месяц — это большой вопрос», — заявил депутат.

Он уточнил, однако, что законопроект ЛДПР считает сырым: если и использовать подобный подход, то нельзя допускать, чтобы перерыв в учебе был слишком большим.

«Время меняется, меняется информационная составляющая. Может быть, какую-то часть учебного процесса можно было бы перевести в электронную форму», — добавил Вострецов.



Редко, но метко

В свою очередь, депутата Евгения Шулепова беспокоит вероятность негативного воздействия слишком продолжительных каникул на школьников. Для ребятишек лучше отдыхать почаще, но не так много за один раз, чтобы они не выпадали из учебного процесса и не теряли привычки, считает парламентарий.

«Можно было бы продлить осенние и весенние каникулы и сделать их, как и зимние, двухнедельными. Или можно было бы пойти по-другому пути — месяц учатся — неделю отдыхают. Это особенно актуально для ребят до 7 класса», — подчеркнул Шулепов.

По мнению парламентария, такие перемены позволят защитить детей от чрезмерной нагрузки.

«Интенсивность обучения очень большая, сложные предметы, очень много информации — все-таки перегруз идет на ребятишек», — добавил собеседник ФАН.

Отдых круглый год

Свое видение вопроса озвучила и депутат Ольга Окунева. Первый зампред комитета ГД по вопросам семьи, женщин и детей сообщила ФАН, что при встрече с представителями Национальной родительской ассоциации ни один из них вопроса о переносе начала учебного года не поднимал.

«Наверное, надо, чтобы это было актуально для родителей, для школьников и встраивалось профессионально и грамотно в образовательный процесс», — отметила Окунева.

Она обратила внимание, что на данный момент совмещение учебы с отдыхом допустимо в любое время года.

«Есть возможность организовывать образовательный процесс в детских организациях отдыха, санаториях. Там работает штат педагогов, дети могут получать знания. Мне кажется, это очень удобно», — пояснила Окунева.

По словам депутата, ей известны случаи, когда на отдых выезжает весь класс.

«В таком случае в качестве сопровождающего едет классный руководитель, и дети продолжают обучение, находясь в том или ином оздоровительном учреждении», — рассказала парламентарий.

Право каждой школы

Впрочем, как пояснил в беседе с ФАН первый зампред комитета ГД по образованию и науке Олег Смолин, право переноса начала учебного года сейчас есть у каждого учебного заведения, и для этого не требуется решения органов власти.

При этом депутат считает неправильной саму идею, так как подавляющее большинство детей отдыхают не на юге, а в своем регионе и для них такие перемены не актуальны.

«В большинстве субъектов Российской Федерации лучшие погодные условия существуют все-таки именно в те летние месяцы, на которые сейчас приходятся каникулы», — подытожил Смолин.

Источник: riafan.ru