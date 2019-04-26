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Взятку в 200 тыс. рублей за хранение коров взяла глава сельсовета в Новосибирской области

Чиновник, понимая, что у предпринимателя отсутствует возможность размещения крупнорогатого скота в другом месте, предложила ему за решение вопроса заплатить деньги.

26.04.2019 Фото: pixabay Нет комментариев
 
Взятку в 200 тыс. рублей за хранение коров взяла глава сельсовета в Новосибирской области

Чиновницу временно отстранили от должности

Вторым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области возбуждено уголовное дело в отношении 57-летней главы Петровского сельсовета Ордынского района Новосибирской области в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом лично взятки).

По данным следствия, в 2017 году предприниматель покупает крупнорогатый скот, который хранится на территории п. Петровский Ордынского района Новосибирской области. После покупки предприниматель обратился к главе Петровского сельсовета о заключении договора об ответственном хранении и использовании муниципального имущества с целью ведения сельскохозяйственной деятельности, в том числе размещения приобретенного крупнорогатого скота.

Чиновник, понимая, что у предпринимателя отсутствует объективная возможность размещения крупнорогатого скота в другом месте хранения, предложила ему за решение вопроса заплатить 200 тыс. рублей, на что последний согласился и перевел денежные средства на банковский счет чиновника.

22 апреля 2019 года судьей Ордынского районного суда, по ходатайству следователя, глава Петровского сельсовета временно отстранена от должности.

Уголовное дело возбуждено по материалам оперативно-розыскной деятельности Управления ФСБ России по Новосибирской области и Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Новосибирской области.

По делу выполняется комплекс следственных действий, направленных на установление всех подлежащих доказыванию обстоятельств, расследование продолжается.

Источник: Следком


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