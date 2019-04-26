Больше людей стало жить в Бердске

На начало 2019 года численность населения Новосибирской области составила 2793,4 тыс. человек, что на 4,5 тыс. человек (на 0,2%) больше значения 2017 года (за 2017 год численность населения увеличилась на 9,3 тыс. человек, или на 0,3% — прим. ред.), сообщает «Курьер. Среда. Бердск» Новосибирскстат.

Естественная убыль населения, установившаяся в области с 2017 года, составила 3,5 тыс. человек (в 2017 году – 1,4 тыс. человек). Миграционный прирост (8 тыс. человек), несмотря на его сокращение за год в 1,3 раза, явился единственным источником увеличения численности населения области.

За прошедший год число городских жителей увеличилось на 0,3% и составило 2210,2 тыс. человек. Естественный прирост, который наблюдался в городской местности в 2017 году, сменился на естественную убыль (-1,2 тыс. человек), миграционный прирост составил 7 тыс. человек.

Численность сельского населения области за 2018 год уменьшилась на 1,3 тыс. человек, или на 0,2% и составила 583,2 тыс. человек. Снижение числа сельских жителей произошло за счет естественной убыли, установившейся в сельской местности (с 1993 года). Миграционный прирост, зафиксированный у сельчан в 2017 году, увеличился с 517 до 1027 человек, т.е. почти в 2 раза.

Среди муниципальных образований области рост численности населения отмечен в 4 городских округах (Новосибирск, Бердск, Обь, Кольцово) и 2 муниципальных районах (Новосибирский и Ордынский). В «потерях» лидируют Каргатский (2,2%), Здвинский (2,1%), Кыштовский (1,9%), Краснозерский и Чулымский (по 1,6%) муниципальные районы.

На долю новосибирцев приходится 73,2% всех горожан. По сравнению с 2017 годом численность города выросла на 5,2 тыс. человек, или на 0,3%, и составила 1618 тыс. человек.

Самым крупным по численности населения районом г. Новосибирска остается Ленинский район. На втором и третьем местах, соответственно, Октябрьский и Калининский районы.