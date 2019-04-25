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Носить оружие учителям в школе разрешил сенат штата Флорида

Советы школьных округов сами решат, вооружать ли учителей. В случае если они захотят это сделать, то учителя-добровольцы должны будут пройти психологический тест и не меньше 144 часов обучения владению огнестрельным оружием.

25.04.2019 Фото: Lew Robertson / Brand X Pictures Нет комментариев
 
Носить оружие учителям в школе разрешил сенат штата Флорида

57% жителей Флориды не поддерживают инициативу

Верхняя палата парламента штата Флорида 23 апреля одобрила законопроект, который разрешает учителям носить в школу оружие. Об этом написала газета Miami Herald.

Инициативу поддержали 22 сенатора, против высказались 17 парламентариев. Теперь законопроект должны одобрить в Палате представителей штата. Ее контролируют республиканцы, которые поддерживают эту идею. Губернатор штата Рон Десантис тоже говорил, что одобряет решение.

Новый законопроект — мера по расширению программы «Страж», которую приняли после массовой стрельбы в школе Паркленда в феврале 2018 года. Сейчас приходить на работу с оружием могут только сотрудники, которые не работают учителями, например, уборщики и спортивные тренеры.

Советы школьных округов штата сами будут решать, вооружать ли учителей, которые у них работают. В случае если они захотят это сделать, то учителя-добровольцы должны будут пройти психологический тест и не меньше 144 часов обучения владению огнестрельным оружием.

Расширить действие программы «Страж» предложила комиссия по безопасности школы Marjory Stoneman Douglas, где в феврале 2018 года произошла стрельба. Это решение вызвало неоднозначную реакцию как в обществе, так и среди законодателей. Например, ученики Marjory Stoneman Douglas, которые пережили массовую стрельбу, высказались против того, чтобы разрешить учителям приносить на работу оружие.

Результаты соцопросов показали, что 57% жителей Флориды не поддерживают инициативу; 40% — ее одобрили. Профсоюзы учителей и ассоциации родителей тоже критиковали расширение программы.

В середине февраля 2018 года Николас Круз открыл в школе Marjory Stoneman Douglas в Паркленде стрельбу из полуавтоматической винтовки, которую купил легально. Погибли 17 человек, еще 14 пострадали.

После этого в США прошли массовые демонстрации против вооруженного насилия. Там, в частности, звучали требования запретить продажу штурмовых винтовок и пересмотреть Вторую поправку конституции, которая гарантирует американцам право на владение огнестрельным оружием.

Источник: rtvi.com


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