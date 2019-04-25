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Слизь и пластиковые бутылки мешали моржам переплыть Бердский залив

«Мусорный остров», образовавшийся у берегов Бердска, в конечном итоге попадет в океан. Пока залив не очистится, аквайс-спортсмены будут плавать в Оби.

25.04.2019 Автор: Анастасия Солодкова Фото: Курьер. Среда. Бердск Нет комментариев
 
Слизь и пластиковые бутылки мешали моржам переплыть Бердский залив

Виталий Панасюк известен своими многочисленными рекордами по заплыву в ледяной воде

Очередной заплыв через Бердский заплыв известный морж из Бердска Виталий Панасюк осуществил 21 апреля. Мало того, что погода, по его словам, была очень неприятная, еще и вода замерзла, поскольку по ночам тогда стояла минусовая температура.

Вместе с Панасюком решился переплыть залив от Речкуновки в районе моста до стоянки теплоходов «Ремикс» его коллега по работе Степан Васильев. Дистанция — 500 метров при температуре воды 0 градусов.

— Он очень сильный физически человек. Ведь на работе нам приходится управляться с бетонными элементами весом по 700 кг. Он тоже увлекся холодной водой и даже делает успехи. Для него это было серьезным испытанием. Примечательно, что кроме него больше никто не согласился плыть на самостраховке, — рассказала Виталий.

Заплыв осложнился тем, что в метрах ста от берега вода оказалась покрыта льдом, но он такой толщины, что взобраться на него было нельзя. А на кромке льда образовался «мусорный остров».

— Вперемешку пластиковые бутылки и палки. Они вмерзли. Плыть нельзя. Пришлось обплывать. Мы не ожидали, что столкнемся с такими сложностями. Проблема мусора стоит очень остро. Вода очень грязная. Весь мусор, пластик, который люди выбрасывают, скапливается в Бердском заливе, потом Обью стекает в океан. Недавно нашли умершего кита, у которого внутри обнаружили 90 кг пластика. Думайте, когда бросаете мусор, — высказался аквайс-спортсмен.

По его мнению, это проблема самих людей. И необходимо срочно менять пластик на более безопасный для природы материал — возвратное стекло, бумагу. Иначе, считает Панасюк, «мы убьем океан».

— «Мертвяк» сносит течением в одно место на планете. Ужасно просто. Человечеству с этим нужно что-то делать, — обеспокоен Виталий.

Он планирует в ближайшее время повторить заплыв. Но дату не назначает — подождет, когда Бердский залив станет чище.

— Я своего рода ихтиандр. В отличие от купающихся людей, я часами провожу в воде и в разных местах. Поэтому я чувствую лучше других всю гадость. А рыба сказать не может, как ей живется в грязи. Когда пойдет паводок, откроют водосброс, через заслонки вода будет стекать водопадом. В этот момент вода очищается — где-то во второй половине мая. Она будет относительно чистой, пока цвести не начнет. Сейчас Бердский залив очень грязный и лезть туда не хочется. Очень противно — палки, бутылки, слизь какая-то. И плыть нельзя и природа страдает, — прокомментировал морж.

«Заплыв Победы» Виталий Панасюк с единомышленниками собирается провести в Барнауле и в Новосибирске под Бугринским мостом с 8 по 10 мая.

Еще один заплыв, приуроченный ко Дню космонавтики, прошел 14 апреля на Оби в районе п. Огурцово. Дистанция — 2 км. Ширина реки там 1 км, река с быстрым течением. Заплыв перенесли на выходной день, чтобы собрать больше участников. Участвовали 4 человека из Бердска и Барнаула.


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