Слизь и пластиковые бутылки мешали моржам переплыть Бердский залив

Очередной заплыв через Бердский заплыв известный морж из Бердска Виталий Панасюк осуществил 21 апреля. Мало того, что погода, по его словам, была очень неприятная, еще и вода замерзла, поскольку по ночам тогда стояла минусовая температура.

Вместе с Панасюком решился переплыть залив от Речкуновки в районе моста до стоянки теплоходов «Ремикс» его коллега по работе Степан Васильев. Дистанция — 500 метров при температуре воды 0 градусов.

— Он очень сильный физически человек. Ведь на работе нам приходится управляться с бетонными элементами весом по 700 кг. Он тоже увлекся холодной водой и даже делает успехи. Для него это было серьезным испытанием. Примечательно, что кроме него больше никто не согласился плыть на самостраховке, — рассказала Виталий.

Заплыв осложнился тем, что в метрах ста от берега вода оказалась покрыта льдом, но он такой толщины, что взобраться на него было нельзя. А на кромке льда образовался «мусорный остров».

— Вперемешку пластиковые бутылки и палки. Они вмерзли. Плыть нельзя. Пришлось обплывать. Мы не ожидали, что столкнемся с такими сложностями. Проблема мусора стоит очень остро. Вода очень грязная. Весь мусор, пластик, который люди выбрасывают, скапливается в Бердском заливе, потом Обью стекает в океан. Недавно нашли умершего кита, у которого внутри обнаружили 90 кг пластика. Думайте, когда бросаете мусор, — высказался аквайс-спортсмен.

По его мнению, это проблема самих людей. И необходимо срочно менять пластик на более безопасный для природы материал — возвратное стекло, бумагу. Иначе, считает Панасюк, «мы убьем океан».

— «Мертвяк» сносит течением в одно место на планете. Ужасно просто. Человечеству с этим нужно что-то делать, — обеспокоен Виталий.

Он планирует в ближайшее время повторить заплыв. Но дату не назначает — подождет, когда Бердский залив станет чище.

— Я своего рода ихтиандр. В отличие от купающихся людей, я часами провожу в воде и в разных местах. Поэтому я чувствую лучше других всю гадость. А рыба сказать не может, как ей живется в грязи. Когда пойдет паводок, откроют водосброс, через заслонки вода будет стекать водопадом. В этот момент вода очищается — где-то во второй половине мая. Она будет относительно чистой, пока цвести не начнет. Сейчас Бердский залив очень грязный и лезть туда не хочется. Очень противно — палки, бутылки, слизь какая-то. И плыть нельзя и природа страдает, — прокомментировал морж.

«Заплыв Победы» Виталий Панасюк с единомышленниками собирается провести в Барнауле и в Новосибирске под Бугринским мостом с 8 по 10 мая.

Еще один заплыв, приуроченный ко Дню космонавтики, прошел 14 апреля на Оби в районе п. Огурцово. Дистанция — 2 км. Ширина реки там 1 км, река с быстрым течением. Заплыв перенесли на выходной день, чтобы собрать больше участников. Участвовали 4 человека из Бердска и Барнаула.