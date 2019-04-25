Рухнула реклама KFC на подростков в Екатеринбурге

Следственный комитет начал доследственную проверку по факту инцидента, который произошел во вторник, 23 апреля, в торговом центре «Омега» в Екатеринбурге на проспекте Космонавтов. На группу подростков от 15 до 18 лет, которые находились в ресторане быстрого питания KFC упала металлическая декоративная конструкция.

С травмами молодые люди были доставлены в больницу. По словам пострадавших, декорацию они не трогали и она упала сама. Сейчас обстоятельства инцидента устанавливаются.

Источник: 5-tv.ru