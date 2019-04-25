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Рухнула реклама KFC на подростков в Екатеринбурге

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Рухнула реклама KFC на подростков в Екатеринбурге

В результате инцидента в торговом центре пострадали восемь молодых людей от 15 до 18 лет.

25.04.2019 Фото: СК РФ Нет комментариев
 
Рухнула реклама KFC на подростков в Екатеринбурге

С травмами молодых людей доставили в больницу

Следственный комитет начал доследственную проверку по факту инцидента, который произошел во вторник, 23 апреля, в торговом центре «Омега» в Екатеринбурге на проспекте Космонавтов. На группу подростков от 15 до 18 лет, которые находились в ресторане быстрого питания KFC упала металлическая декоративная конструкция.

С травмами молодые люди были доставлены в больницу. По словам пострадавших, декорацию они не трогали и она упала сама. Сейчас обстоятельства инцидента устанавливаются.

Источник: 5-tv.ru


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