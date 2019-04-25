Отрезал ноги трактором начальнику уборщик картофеля из Кузбасса

Житель Кузбасса по неосторожности причинил смерть работодателю, управляя комбайном в поле, и попал под суд.

32-летний житель Топкинского района устроился на работу к 59-летнему фермеру, что привело в итоге к трагедии. Как выяснили следователи, парень сел за руль картофелеуборочного комбайна, не имея при этом прав, и завел двигатель. В этот момент на корпус машины поднялся начальник, но водитель не стал останавливаться.

– В результате потерпевший сорвался и оказался зажатым между механизмами комбайна, получил травму ног. Очевидцы произошедшего незамедлительно доставили пострадавшего в больницу, однако спасти его не удалось, – рассказали в СУ СКР.

Стражи порядка пришли к выводу, что обвиняемый хоть и мог предотвратить смерть, но все же причинил ее по неосторожности. Уголовное дело было возбуждено по ч. 1 ст. 109 УК РФ. В скором времени фигурант предстанет перед судом.

Источник: news.vse42.ru