На первомайскую демонстрацию заявились 44 организации Бердска

Организации активно подают заявки на участие в первомайской демонстрации в Бердске.

Как сообщила «Курьер. Среда. Бердск» начальник отдела культуры Оксана Мокриенко, на 24 апреля заявилась 31 организация. В ряды демонстрантов встанут около 2000 человек. В праздничную колонну вольются и общественные организации — о себе заявили 13. Заявки на участие в демонстрации принимают до конца недели.

Напомним, на совещании чиновников 22 апреля Оксана Мокриенко отметила, что заявок от организаций на участие в демонстрации, которые собирали до 22 апреля, поступило мало. Поэтому их будут принимать всю текущую неделю.

Построение колонны начнется 1 Мая в 10.30 на перекрестке ул. Ленина и Комсомольской. Колонна двинется в сторону площади Горького в 11.00. Конечной точкой станет площадь Горького без захода на ул. Свердлова и К. Маркса. В это время будут изменены схемы движения автобусных маршрутов. По необходимости нужно будет освободить парковочные карманы по ул. Ленина, 33, 35, возле здания ЗАГСа, ул. Горького, 4, возле магазина «Лента» в ночь на 1 мая. Полк ДПС обещал помочь с данным вопросом.

Отдел культуры и управление экономического развития направили более 250 информационных писем-приглашений в организации и на предприятия города, в том числе и в федеральные структуры, общественные структуры, политические партии, кадетский корпус.

Формат праздника на площади Горького в этом году изменят. Концерт и митинг проводить не будут. Со сцены на площади Горького прозвучат поздравления главы Бердска и спикера горсовета депутатов. После чего сразу же начнется праздничная программа в городском парке культуры и отдыха. На танцевальной площадке пройдет детская развлекательная программа и концерт. Для бердчан свои работы представят мастера декоративно-прикладного искусства. Аттракционный комплекс «Аттика» примет посетителей.