Снижать тарифы на утилизацию отходов разрешил Медведев

Премьер-министр России Дмитрий Медведев сообщил, что подписал постановление правительства, которое позволит снижать тарифы на утилизацию отходов.

-Я только что подписал постановление, в котором заложена возможность пересмотра тарифа на обращение с твердыми коммунальными отходами, их нужно снижать за счет вывоза в так называемые временные объекты, — сказал глава кабинета министров на встрече с участниками всероссийского экологического форума «Чистая страна».

-Важно найти тот баланс [тарифов], который будет приемлем сейчас для всех, — уверен Медведев. Поэтому, по его словам, «совершенствование нормативной базы идет постоянно».

Говоря о новом постановлении правительства, премьер-министр пояснил, что благодаря этому документу «у регионов будут чуть больше развязаны руки, чтобы они могли контролировать тарифную составляющую».

-Целый ряд других решений также был принят за последнее время, — напомнил глава кабинета министров.

Медведев добавил, что тарифная политика по обращению с отходами должна учитывать особенности регионов. «В отношении дифференцированного норматива по накоплению мусора в регионах — у меня возражений нет», — сказал он.

-Очень важно, чтобы в этой работе принимало прямое участие региональное руководство, те, кто отвечает за сами преобразования, за этот проект, потому что мы сверху не накомандуемся здесь, — подчеркнул он. — Они сами должны этим заниматься постоянно, включать все свои способности, принимать разумные решения.

По его словам, надо учитывать существенную разницу между регионами как по климатическим условиям, так и по количеству населения. -Все это нужно учитывать, и в этом плане у меня нет возражений против дифференциации тарифной политики, — повторил премьер-министр.

Он пояснил, что в ряде регионов тариф исчисляется в зависимости от количества квадратных метров у собственников жилья: считается, чем больше строение, тем, как правило, у его владельца больше финансовых возможностей. Но это, как отметил Медведев, не учитывает, например, интересы многодетных семей.

-Здесь идеальной схемы нет. Я в принципе исхожу из того, что мы не должны навязывать единые подходы регионам. Пусть они сами для себя определяются, как лучше: если почувствуют, что людям это не нравится, значит поменять систему, уйти с учета по квадратным метрам на систему персонального счета, — добавил он.

Медведев также отметил, что уже в ближайшее время должен произойти переход на учет мусора по его фактическому объему.

-Как только мы сможем его реально считать, это будет самым справедливым вариантом, — заявил он.



Проект «Единой России» «Чистая страна»

В первом федеральном форуме проекта «Единой России» «Чистая страна», который прошел 19 апреля в Челябинске, приняли участие более 600 экологов со всей страны, а также представители органов федеральной и региональной власти. Проект «Чистая страна» был создан в 2018 году. Он объединяет усилия партии, органов власти, профессиональных экологов, общественников и волонтеров для решения экологических проблем, в том числе ликвидации несанкционированных свалок и улучшения качества воздуха.

Активисты проекта следят за соблюдением требований экологического законодательства, а также осуществляют партийный контроль за выполнением национального проекта «Экология».

Изменения в определении тарифов

Согласно пояснительной записке к постановлению, опубликованной на сайте кабмина, документ предполагает, что в тарифы на утилизацию мусора можно будет включать затраты на его вывоз на легализованные свалки — временные объекты размещения твердых коммунальных отходов.

В конце 2018 года в закон об отходах производства и потребления были внесены поправки, чтобы смягчить переходный период в рамках реформы мусорной отрасли. В частности, они позволяют до 2023 года включить в территориальные схемы субъектов и использовать работающие, но не получившие лицензии мусорные полигоны, если они внесены в специальный перечень.

Регионам рекомендовано в трехмесячный срок пересмотреть утвержденные тарифы с учетом решений, определенных в указанном документе, а также с учетом изменений тарифа за негативное воздействие на окружающую среду при размещении малоопасных твердых коммунальных отходов (IV класс опасности).

-Принятые решения направлены на снижение платы граждан за вывоз ТКО, что особенно важно в тех регионах, где существенную часть платы составляют расходы на транспортирование ТКО, — резюмировали в кабмине.

Источник: ТАСС