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Снижать тарифы на утилизацию отходов разрешил Медведев

По словам премьера, важно найти баланс тарифов, который будет приемлем для всех. Благодаря документу «у регионов будут чуть больше развязаны руки, чтобы они могли контролировать тарифную составляющую».

24.04.2019 Фото: Курьер. Среда. Бердск Нет комментариев
 
Снижать тарифы на утилизацию отходов разрешил Медведев

Тарифная политика по обращению с отходами должна учитывать особенности регионов

Премьер-министр России Дмитрий Медведев сообщил, что подписал постановление правительства, которое позволит снижать тарифы на утилизацию отходов.

-Я только что подписал постановление, в котором заложена возможность пересмотра тарифа на обращение с твердыми коммунальными отходами, их нужно снижать за счет вывоза в так называемые временные объекты, — сказал глава кабинета министров на встрече с участниками всероссийского экологического форума «Чистая страна».

-Важно найти тот баланс [тарифов], который будет приемлем сейчас для всех, — уверен Медведев. Поэтому, по его словам, «совершенствование нормативной базы идет постоянно».

Говоря о новом постановлении правительства, премьер-министр пояснил, что благодаря этому документу «у регионов будут чуть больше развязаны руки, чтобы они могли контролировать тарифную составляющую».

-Целый ряд других решений также был принят за последнее время, — напомнил глава кабинета министров.

Медведев добавил, что тарифная политика по обращению с отходами должна учитывать особенности регионов. «В отношении дифференцированного норматива по накоплению мусора в регионах — у меня возражений нет», — сказал он.

-Очень важно, чтобы в этой работе принимало прямое участие региональное руководство, те, кто отвечает за сами преобразования, за этот проект, потому что мы сверху не накомандуемся здесь, — подчеркнул он. — Они сами должны этим заниматься постоянно, включать все свои способности, принимать разумные решения.

По его словам, надо учитывать существенную разницу между регионами как по климатическим условиям, так и по количеству населения. -Все это нужно учитывать, и в этом плане у меня нет возражений против дифференциации тарифной политики, — повторил премьер-министр.

Он пояснил, что в ряде регионов тариф исчисляется в зависимости от количества квадратных метров у собственников жилья: считается, чем больше строение, тем, как правило, у его владельца больше финансовых возможностей. Но это, как отметил Медведев, не учитывает, например, интересы многодетных семей.

-Здесь идеальной схемы нет. Я в принципе исхожу из того, что мы не должны навязывать единые подходы регионам. Пусть они сами для себя определяются, как лучше: если почувствуют, что людям это не нравится, значит поменять систему, уйти с учета по квадратным метрам на систему персонального счета, — добавил он.

Медведев также отметил, что уже в ближайшее время должен произойти переход на учет мусора по его фактическому объему.

-Как только мы сможем его реально считать, это будет самым справедливым вариантом, — заявил он.


Проект «Единой России» «Чистая страна»

В первом федеральном форуме проекта «Единой России» «Чистая страна», который прошел 19 апреля в Челябинске, приняли участие более 600 экологов со всей страны, а также представители органов федеральной и региональной власти. Проект «Чистая страна» был создан в 2018 году. Он объединяет усилия партии, органов власти, профессиональных экологов, общественников и волонтеров для решения экологических проблем, в том числе ликвидации несанкционированных свалок и улучшения качества воздуха.

Активисты проекта следят за соблюдением требований экологического законодательства, а также осуществляют партийный контроль за выполнением национального проекта «Экология».

Изменения в определении тарифов

Согласно пояснительной записке к постановлению, опубликованной на сайте кабмина, документ предполагает, что в тарифы на утилизацию мусора можно будет включать затраты на его вывоз на легализованные свалки — временные объекты размещения твердых коммунальных отходов.

В конце 2018 года в закон об отходах производства и потребления были внесены поправки, чтобы смягчить переходный период в рамках реформы мусорной отрасли. В частности, они позволяют до 2023 года включить в территориальные схемы субъектов и использовать работающие, но не получившие лицензии мусорные полигоны, если они внесены в специальный перечень.

Регионам рекомендовано в трехмесячный срок пересмотреть утвержденные тарифы с учетом решений, определенных в указанном документе, а также с учетом изменений тарифа за негативное воздействие на окружающую среду при размещении малоопасных твердых коммунальных отходов (IV класс опасности).

-Принятые решения направлены на снижение платы граждан за вывоз ТКО, что особенно важно в тех регионах, где существенную часть платы составляют расходы на транспортирование ТКО, — резюмировали в кабмине.

Источник: ТАСС


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