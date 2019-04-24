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«Бегство» Гитлера в Аргентину рассекретило ФСБ

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«Бегство» Гитлера в Аргентину рассекретило ФСБ

Сведения дошли до директора ФБР Эдгара Гувера, но руководство бюро сочло их неполными и решило, что продолжать поиски фюрера на основании этой информации невозможно.

24.04.2019 Нет комментариев
 
Бегство Гитлера в Аргентину рассекретило ФСБ

Ученые установили, что именно стало причиной смерти

Федеральное бюро расследований США рассекретило документы, которые свидетельствуют, что после Второй мировой войны ведомство активно проверяло версию о побеге Адольфа Гитлера в Аргентину.

Первый доклад датируется 21 сентября 1945 года. Как следует из этих материалов, глава Третьего рейха добрался на подлодке до Южной Америки, а шесть высокопоставленных аргентинских чиновников предоставили ему убежище — ранчо в южной части Анд.

Бегство Гитлера в Аргентину рассекретило ФСБ

© U.S. Department of Justice

Отмечается, что эти сведения дошли до директора ФБР Эдгара Гувера, но руководство бюро сочло их неполными и решило, что продолжать поиски Гитлера на основании этой информации невозможно. Гитлер покончил жизнь самоубийством 30 апреля 1945 года, в дни штурма Берлина Красной армией. Его останки нашли советские военные, а лечащие врачи фюрера опознали их.

Бегство Гитлера в Аргентину рассекретило ФСБ

© U.S. Department of Justice

В 2017 году хранящиеся в России останки Гитлера исследовали французские ученые. Они признали их подлинными и подтвердили, что Гитлер действительно умер 30 апреля 1945-го.

Кроме того, ученые установили, что именно стало причиной смерти. В частности, удалось обнаружить следы яда на фрагментах зубов и зубных протезов, а также отверстие от пули в черепе.


«Историки давно поставили точку»

Публикацию рассекреченных документов прокомментировал научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков.
По его словам, сразу после войны версию о том, что Гитлер мог спастись, отрабатывали советские службы госбезопасности.

-У нас в архиве сохранилось несколько томов расследования обстоятельств последних дней жизни и смерти Гитлера. Все наши расследования, поиски каких-то доказательств, что Гитлер не покончил собой, были безуспешны, — сказал Мягков.

По словам ученого, историки давно поставили точку в исследовании обстоятельств смерти Гитлера.

-Были допрошены его адъютанты, слуги, было вскрытие его первичного захоронения. Все доказательства свелись к тому, что найденные останки были идентифицированы как останки Гитлера. Работали с его личным стоматологом, определяли по зубам и другим приметам. Они точно принадлежат Гитлеру, — добавил Мягков.

Он напомнил, что в России хранится часть челюсти Гитлера, а американским ученым предложил обратиться в российские архивы.


Документы ЦРУ

Американские спецслужбы не первый раз публикуют документы, в которых говорится, что Гитлер бежал в Южную Америку. Например, в октябре прошлого года ЦРУ рассекретило донесения агента под псевдонимом CIMELODY-3, который в 1955 году сообщал, что его подчиненный общался с бывшим эсэсовцем Филиппом Ситроеном, якобы встречавшимся с Гитлером после войны.

-Ситроен, будучи сотрудником Королевской голландской пароходной компании, утверждал, что контактировал с фюрером примерно раз в месяц во время командировок из Маракайбо (город в Венесуэле. — Прим. ред.) в Колумбию, — говорилось в донесении.

Бывший эсэсовец также утверждал, что спустя год фюрер переехал из Колумбии в Аргентину. К документу агент приложил копию фотографии, на которой Ситроен якобы запечатлен c Гитлером в 1954 году в городе Тунха. Достоверна ли эта информация, ЦРУ установить не удалось.

Секреты фюрера

Тогда же, в октябре прошлого года, ЦРУ рассекретило и доклад, который антрополог Генри Филд составил в 1943 году.
В этом документе идет речь о сексуальной ориентации вождя третьего рейха. Факты основаны на исследовании Эрнста Седжвика Ганфштенгля, близкого друга Гитлера в 1920-1930-х годах, который затем эмигрировал в США.

В частности, говорится в докладе, Гитлеру были присущи «садомазохистские наклонности с уклоном к гомосексуализму в молодости», он испытывал «эстетическое наслаждение от наблюдения за молодыми юношами». Кроме того, его влекло к Рудольфу Гессу, который в 1920-е годы вместе с Гитлером отбывал тюремное заключение, а затем стал его заместителем. Гесс, как утверждается в документе, был гомосексуалистом и носил прозвище Фройлен Анна за «привычку одеваться в женские наряды». Тем не менее подчеркивается, что на протяжении жизни в фюрере сочеталась двойная сексуальная ориентация.

Помимо фактов о сексуальной жизни Гитлера, в докладе также представлена информация о его детстве, образовании, любимой еде, музыке и других привычках.

Источник: РИА Новости


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