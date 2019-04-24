Как снизить давление без таблеток

Люди, страдающие от периодического повышения давления — «мягкой» гипертонии, — могут его нормализовать несколькими простыми способами. При умеренной и тяжелой гипертензии они также актуальны, но в сочетании с медикаментозной терапией.

Первый способ заключается в правильном рационе. Например, DASH-диета способна нормализовать давление у пациентов с умеренной гипертонией за 14 дней, передает aif.ru. Главная составляющая диеты — овощи, фрукты и крупы. Также можно есть нежирные молочные продукты, белое мясо птицы, рыбу.

Простой и эффективный способ держать давление под контролем — умеренные физические нагрузки. Оптимально подойдет ходьба.

— Еще один вариант заключается в релаксе. Следует хотя бы раз в день устраивать себе разгрузки. Подойдет любой способ временного выпадения из мира: медитация, прогулка в одиночестве, — отметила кандидат медицинских наук врач-терапевт-кардиолог Ольга Александрова.

Также она рекомендует отказаться от соли, алкоголя и начать худеть — избыточный вес провоцирует высокое давление.

Однако если давление поднялось до критической отметки, то испытывать альтернативные методы, однозначно, не стоит, предупреждают специалисты.

Источник: РГ