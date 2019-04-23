80-летний пенсионер застрелился в туалете поликлиники Иркутска

23 апреля около 09:00 в поликлинике №6 в Иркутске застрелился мужчина. Его нашли в туалете, сообщил IRK.ru источник в правоохранительных органах. Обстоятельства происшествия выясняются. В пресс-службе минздрава оперативный комментарий получить не удалось.

Как сообщили «Вести-Иркутск» со ссылкой на неофициальный источник, пожилой человек сдавал анализы, не дождался своей очереди и в уборной выстрелил в себя. Самодельное огнестрельное оружие он принёс с собой. Известно, что пенсионеру было 80 лет.

Источник: irk.ru