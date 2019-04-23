Били электрошокером и тушили сигареты о голову: за пытки над 13-летним школьником попали под суд двое из Петербурга

В Петербурге суд рассмотрит уголовное дело о пытках школьника якобы в отместку за сексуальные домогательства к годовалой девочке. Авторами самосуда названы 20-летний Иван Беляков и 24-летний Сергей Караванов.

О передаче дела во Фрунзенский районный суд сообщает 22 апреля объединенная пресс-служба судов Петербурга. Белякову и Караванову предъявили обвинение в нечастой статье 117 УК «Истязание с применением пытки».

По версии версии обвинения, в ночь на 19 февраля в квартире на Будапештской улице фигуранты решили наказать школьника, который якобы домогался до своей годовалой сводной сестры. Основным орудием мести стал ремень с металлической пряжкой. На теле потерпевшего она оставила около двадцати следов. Били его также руками и ногами. Беляков, считает обвинение, еще четыре раза ударил мальчика в грудь электрошокером и прижег сигаретой голову. Караванов помогал подавлять сопротивление.

Как писала «Фонтанка», истинной причиной пыток мог стать пропавший пакет с наркотиками. По некоторым данным, мальчик нехитрым образом отучал гостеприимную мать, водившую в квартиру разных мужчин, от вредных привычек. Караванов, как показало следствие, во время пыток находился под воздействием психотропных веществ.

В статье 117 УК есть примечание, которое дает определение пытки в Уголовном кодексе – причинение физических или нравственных страданий в целях понуждения к даче показаний или иным действиям, противоречащим воле человека, а также в целях наказания либо в иных целях.

Источник: fontanka.ru