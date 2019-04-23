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Более 5 млн рублей похитили со стройки коллектора чиновники и строители Бердска

СК возбудил уголовное дело, подозреваемые задержаны: в 2017-2018 годы гендиректор ООО «Росстрой» и замдиректора УКСа по созданной преступной схеме похитили деньги на разнице в стоимости строительных работ вместе с материалами.

23.04.2019 Фото: Курьер. Среда. Бердск Один комментарий
 
Более 5 млн рублей похитили со стройки коллектора чиновники и строители Бердска

Юрий Бекетов руководит УКСом Бердска с 25 марта 2019 года

Следственным отделом по Бердск следственного управления СКР по Новосибирской области возбуждено уголовное дело в отношении 34-летнего генерального директора ООО «РОССТРОЙ» и 57-летнего и.о. директора МКУ «УКС» по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ.

По данным следствия, в 2017-2018 годы генеральный директор ООО «РОССТРОЙ» и 57-летний заместитель директора МКУ «УКС» по созданной преступной схеме похитили более 5 млн. рублей на разнице в стоимости строительных работ вместе с материалами при строительстве самотечного канализационного коллектора в г. Бердске Новосибирской области.

Более 5 млн рублей похитили со стройки коллектора чиновники и строители Бердска

Обысков в здании УКСа не было

Уголовное дело было возбуждено по материалам оперативно-розыскной деятельности Управления ФСБ России по Новосибирской области.

— В настоящее время фигуранты дела задержаны, с ними проводятся следственные действия. Расследование продолжается, — сообщили в управлении СКР по Новосибирской области.

Напомним, строительство коллектора на улице Первомайской в Бердске началось в 2014 году и закончилось в 2018-м. Деньги Бердску выделялись по федеральной программе «Чистая вода».

Более 5 млн рублей похитили со стройки коллектора чиновники и строители Бердска

Силовики обыскали жилище главных фигурантов уголовного дела


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(1) Комментарий

  1. Аноним

    А Егошин не в курсе был, ничего не подписывал? Нашли дурачка отдуваться.

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