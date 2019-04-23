Более 5 млн рублей похитили со стройки коллектора чиновники и строители Бердска

Первое место с соревнований из Барнаула привезли юные футболисты Бердска
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Избила копченой рыбой полицейского на перроне вокзала продавщица в Барабинске
Реконструкция стадиона «Авангард» стартовала в Бердске
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А Егошин не в курсе был, ничего не подписывал? Нашли дурачка отдуваться.
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