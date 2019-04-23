Более 5 млн рублей похитили со стройки коллектора чиновники и строители Бердска

Следственным отделом по Бердск следственного управления СКР по Новосибирской области возбуждено уголовное дело в отношении 34-летнего генерального директора ООО «РОССТРОЙ» и 57-летнего и.о. директора МКУ «УКС» по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ.

По данным следствия, в 2017-2018 годы генеральный директор ООО «РОССТРОЙ» и 57-летний заместитель директора МКУ «УКС» по созданной преступной схеме похитили более 5 млн. рублей на разнице в стоимости строительных работ вместе с материалами при строительстве самотечного канализационного коллектора в г. Бердске Новосибирской области.

Уголовное дело было возбуждено по материалам оперативно-розыскной деятельности Управления ФСБ России по Новосибирской области.

— В настоящее время фигуранты дела задержаны, с ними проводятся следственные действия. Расследование продолжается, — сообщили в управлении СКР по Новосибирской области.

Напомним, строительство коллектора на улице Первомайской в Бердске началось в 2014 году и закончилось в 2018-м. Деньги Бердску выделялись по федеральной программе «Чистая вода».