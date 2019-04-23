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1 млрд рублей на безопасность дорог добавило правительство Новосибирской области

Деньги потратят на устройство и совершенствование площадок пунктов весового контроля и на съемку короткометражных социальных фильмов по профилактике ДТП.

23.04.2019 Фото: pixabay Нет комментариев
 
1 млрд рублей на безопасность дорог добавило правительство Новосибирской области

Затраты на реализацию госпрограммы составят 4,9 млрд рублей

Областная госпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах и обеспечение безопасности населения на транспорте в Новосибирской области в 2015-2020 годах» продлена на один год, а ее финансирование увеличено на 1,1 млрд рублей. Соответствующие изменения были одобрены на заседании Правительства Новосибирской области, которое 22 апреля провел Губернатор Андрей Травников.

Министр транспорта и дорожного хозяйства региона Анатолий Костылевский доложил, что срок реализации областной госпрограммы продлен до 2021 года. Начиная с 2019 года в нее будет интегрирована региональная программа Новосибирской области «Безопасные и качественные автомобильные дороги», реализуемая в рамках одноименного национального проекта. За счет изменений общие затраты на реализацию мероприятий областной госпрограммы с 2015 по 2021 год увеличены более чем на 1,1 млрд рублей (средства областного, местного бюджетов и внебюджетных источников) и составят 4,9 млрд рублей.

В результате изменений будет увеличено финансирование существующих мероприятий госпрограммы, в том числе средства будут направлены на устройство и совершенствование площадок для работы пунктов весового контроля. В рамках региональной программы «Безопасные и качественные автомобильные дороги», реализуемой в рамках национального проекта, запланировано проведение массовых мероприятий с детьми на общую сумму 7,2 млн рублей (конкурсы «Безопасное колесо», «Зеленая волна», профильные смены «Юные инспектора движения», конкурс «Авто-бэби», участие детей в мероприятиях по профилактике ДТП в «День города»); производство и размещение регулярной телепрограммы по безопасности дорожного движения, производство короткометражных социальных фильмов, видео-, аудиороликов по профилактике ДТП на общую сумму 4,3 млн рублей.

Источник: nso.ru


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