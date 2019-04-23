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Кто из дачников заплатит налог на теплицы и навесы в Бердске?

Если гражданин соорудил на своем приусадебном участке парник, который можно перенести без вреда для конструкции, налог на имущество физлиц с такой теплицы платить не требуется.

23.04.2019 Фото: pixabay 2 коммент.
 
Кто из дачников заплатит налог на теплицы и навесы в Бердске?

Освобождение действует только на одну хозпостройку, принадлежащую гражданину

Дело в том, что налогом на имущество облагаются только те хозяйственные постройки (к таковым относятся и теплицы), сведения о которых есть в ЕГРН или были представлены в ИФНС из БТИ. Гражданин сам должен определить, нужно ли ему регистрировать постройку в качестве недвижимости. Основная характеристика недвижимости – это невозможность ее перемещения без несоразмерного ущерба ее назначению из-за прочной связи постройки с землей. Соответственно, если теплица или хозяйственный навес не имеют капитального фундамента, регистрировать их в ЕГРН не требуется.

Кстати, даже если хозяйственная постройка отвечает критериям недвижимости и на нее в должном порядке зарегистрировано право собственности, это еще не означает, что за нее обязательно придется платить налог. Ведь хозяйственные строения и сооружения, площадь которых не превышает 50 кв.м. и которые расположены на земельных участках, предназначенных для ведения личного подсобного, дачного хозяйства, огородничества и садоводства налогом на имущество физлиц не облагаются (п.1, пп.14, ст.407 НК).

Но имейте в виду, что это освобождение действует только на одну хозпостройку, принадлежащую гражданину, и только при условии, что она не используется в предпринимательской деятельности.

Впрочем, местные власти наделены полномочиями по расширению применения этой льготы. Узнать об имущественных льготах, действующих в вашем регионе, можно при помощи онлайн-сервиса «Справочная информация о ставках и льготах по имущественным налогам», размещенного на сайте ФНС.

Источник: glavkniga.ru


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(2) Комментариев

  1. Аноним

    Вот и вся суть: ничего регистрировать не надо.
    А даже если зарегистрировать, то все равно ничего платить не придется: типичная теплица 6*4 = 24 квадрата что в 2 раза меньше требуемых 50.

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    • Аноним

      Вообще то стандартная: 6х3.
      А 6х4 — это на самом деле уже большая.
      50 квадратных метров теплицу вообще на даче представить сложно: это же ангар какой то

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