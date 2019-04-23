Кто из дачников заплатит налог на теплицы и навесы в Бердске?

Дело в том, что налогом на имущество облагаются только те хозяйственные постройки (к таковым относятся и теплицы), сведения о которых есть в ЕГРН или были представлены в ИФНС из БТИ. Гражданин сам должен определить, нужно ли ему регистрировать постройку в качестве недвижимости. Основная характеристика недвижимости – это невозможность ее перемещения без несоразмерного ущерба ее назначению из-за прочной связи постройки с землей. Соответственно, если теплица или хозяйственный навес не имеют капитального фундамента, регистрировать их в ЕГРН не требуется.

Кстати, даже если хозяйственная постройка отвечает критериям недвижимости и на нее в должном порядке зарегистрировано право собственности, это еще не означает, что за нее обязательно придется платить налог. Ведь хозяйственные строения и сооружения, площадь которых не превышает 50 кв.м. и которые расположены на земельных участках, предназначенных для ведения личного подсобного, дачного хозяйства, огородничества и садоводства налогом на имущество физлиц не облагаются (п.1, пп.14, ст.407 НК).

Но имейте в виду, что это освобождение действует только на одну хозпостройку, принадлежащую гражданину, и только при условии, что она не используется в предпринимательской деятельности.

Впрочем, местные власти наделены полномочиями по расширению применения этой льготы. Узнать об имущественных льготах, действующих в вашем регионе, можно при помощи онлайн-сервиса «Справочная информация о ставках и льготах по имущественным налогам», размещенного на сайте ФНС.

Источник: glavkniga.ru