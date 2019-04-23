Влетел в КамАЗ и разбился насмерть водитель «Яндекс-такси»на бердском шоссе

На бердском шоссе в районе остановки общественного транспорта «Посёлок РМЗ», водитель Kia Rio брендированного «Яндекс.Такси» примерно в 2 часа ночи влетел сзади в автомобиль коммунальных служб, после чего седан выбросило на тротуар, где он врезался в дерево, сообщает АСТ-54 в социальной группе Вконтакте.

Водитель такси погиб на месте, на его автомобиле не осталось живого места. Пассажиров в салоне не было.

Автор видео АСТ-54