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Влетел в КамАЗ и разбился насмерть водитель «Яндекс-такси»на бердском шоссе

Инцидент произошел примерно в 2 часа ночи: таксист влетел сзади в автомобиль коммунальных служб, после чего седан выбросило на тротуар, где он врезался в дерево. (ВИДЕО)

23.04.2019 Фото: АСТ -54 Нет комментариев
 
Влетел в КамАЗ и разбился насмерть водитель Яндекс таксина бердском шоссе

Пассажиров в машине не было

На бердском шоссе в районе остановки общественного транспорта «Посёлок РМЗ», водитель Kia Rio брендированного «Яндекс.Такси» примерно в 2 часа ночи влетел сзади в автомобиль коммунальных служб, после чего седан выбросило на тротуар, где он врезался в дерево, сообщает АСТ-54 в социальной группе Вконтакте.

Водитель такси погиб на месте, на его автомобиле не осталось живого места. Пассажиров в салоне не было.

Автор видео АСТ-54


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