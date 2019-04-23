Расчленил друга из-за долга и утопил останки в туалете приезжий в Сургуте

Полицейские Сургута раскрыли убийство местного жителя, пропавшего в середине марта. По подозрению в преступлении, совершенном с особой жестокостью, задержан 42-летний приезжий из Амурской области.

47-летний сургутянин числился пропавшим без вести с середины марта — тогда об исчезновении сообщила супруга мужчины. Стражи порядка выяснили, что последние несколько месяцев у погибшего жил приезжий друг детства, у которого с последним произошел конфликт.

— На допросе задержанный рассказал, что конфликт возник из-за долговых обязательств и в ходе ссоры он нанес потерпевшему два ножевых ранения, которые привели к смерти. Злоумышленник пояснил, что после убийства перевел через мобильное приложение банка погибшего 400 тысяч рублей на свой счет. С целью сокрытия данного преступления, злоумышленник расчленил труп и по частям и сжег его в банной печи, а останки сложил в септик», — рассказали в пресс-службе УМВД города.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело об убийстве. В пресс-службе СУ СКР по Югре уточнили, что подозреваемый был задержан в Республике Башкортостан. Известно, что он уже был судим ранее за убийство, грабеж и дезертирство. В данный момент мужчина заключен под стражу.

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