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Валерианку, пустырник и боярышник запретят продавать по ночам в аптеках

Минздрав предлагает составить список препаратов, которые однозначно нельзя употребить в качестве алкогольных суррогатов.

23.04.2019 Фото: Курьер. Среда. Бердск 2 коммент.
 
Валерианку, пустырник и боярышник запретят продавать по ночам в аптеках

«Боярышник» продают и в Бердске

Российским аптекам могут запретить ночную торговлю настойками валерианы, пустырника, боярышника и схожими препаратами. По данным «Известий», проработать вопрос об ограничении времени продажи лекарственных настоек, содержащих спирт, предложили на совещании у вице-премьера Татьяны Голиковой.

Изданию подтвердили, что данный вопрос изучают в Минздраве. В качестве перспективного подхода ведомство рассматривает возможность ограничить ночную продажу только части спиртосодержащих лекарств. Для этого предлагается составить список препаратов, которые однозначно нельзя употребить в качестве алкогольных суррогатов. В их числе, например, йод, зеленка, корвалол и салфетки с этиловым спиртом.

В то же время эксперты отмечают, что доля настоек в обороте аптек менее 1%. Специалисты полагают, что о существенной пользе нового ограничения говорить нельзя, так как «аптечный» алкоголизм в масштабах России не является массовым явлением.

Источник: iz.ru


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(2) Комментариев

  1. Аноним

    Не, ну йод однозначно надо запретить! :-D Покажите хоть одного алкаша, который его употребляет, да ещё вместе с валерьянкой. . :-D

    Thumb up 1 Thumb down 0

    • Аноним

      Вы мне скажите что по ночам употребляют законодатели, что такие законы принимают.
      Кажется тоже запрещенное что то.

      Thumb up 0 Thumb down 0

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