Валерианку, пустырник и боярышник запретят продавать по ночам в аптеках

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Не, ну йод однозначно надо запретить! Покажите хоть одного алкаша, который его употребляет, да ещё вместе с валерьянкой. .
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Вы мне скажите что по ночам употребляют законодатели, что такие законы принимают.
Кажется тоже запрещенное что то.
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