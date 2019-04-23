Валерианку, пустырник и боярышник запретят продавать по ночам в аптеках

Российским аптекам могут запретить ночную торговлю настойками валерианы, пустырника, боярышника и схожими препаратами. По данным «Известий», проработать вопрос об ограничении времени продажи лекарственных настоек, содержащих спирт, предложили на совещании у вице-премьера Татьяны Голиковой.

Изданию подтвердили, что данный вопрос изучают в Минздраве. В качестве перспективного подхода ведомство рассматривает возможность ограничить ночную продажу только части спиртосодержащих лекарств. Для этого предлагается составить список препаратов, которые однозначно нельзя употребить в качестве алкогольных суррогатов. В их числе, например, йод, зеленка, корвалол и салфетки с этиловым спиртом.

В то же время эксперты отмечают, что доля настоек в обороте аптек менее 1%. Специалисты полагают, что о существенной пользе нового ограничения говорить нельзя, так как «аптечный» алкоголизм в масштабах России не является массовым явлением.

Источник: iz.ru