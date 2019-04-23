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Снизить ставки на долевое строительство предлагает депутат Госдумы

Депутаты вынесли на рассмотрение Госдумы целый комплекс мер, которые должны ускорить завершение строительства проблемных объектов. К примеру, все долгострои будут внесены в единый реестр.

23.04.2019 Фото: pixabay Нет комментариев
 
Снизить ставки на долевое строительство предлагает депутат Госдумы

Покупателям кладовок и машино-мест планируется предоставить гарантии в виде компенсаций

Сейчас каждый регион готовит и предоставляет в минстрой «дорожные карты» по завершению проблемных объектов, но их корректность вызывает вопросы. «Когда они только появились, одной из главнейших задач было привести эти карты в соответствие с действительностью, потому что многие дома в них не попадали», — отметил председатель Комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев. Он пояснил, что у регионов нет ответственности за то, что какие-то из домов в «дорожных картах» не отражены. За время работы с такими картами удалось внести в них дополнительно 90 домов, отметил Николаев. Теперь пришло время собрать все объекты в едином реестре.

У ДОМ.РФ появилась возможность создавать застройщика в виде некоммерческой организации, которая бы занималась завершением строительства проблемных объектов. «Сейчас мы предлагаем на региональном уровне создавать некоммерческие фонды», — сообщил Николаев. Из них можно будет финансировать завершение долгостроев на территории региона. Пока это делается исключительно силами самого субъекта, без привлечения федеральных ресурсов. Источниками финансирования некоммерческих фондов могут стать средства компенсационного фонда, федерального бюджета, бюджета субъектов.

«Поправки направлены на максимальное сокращение сроков передачи объекта для начала достроя, — прокомментировал эту инициативу замглавы минстроя Никита Стасишин. — Необходимо сокращать время, чтобы получить объект, достроить, а главное — сдать его в эксплуатацию и передать квартиры гражданам».

Покупателям кладовок и машино-мест планируется предоставить гарантии не только в виде достройки их объектов, но и в виде компенсаций. «В прошлый раз мы не предусмотрели важную норму — возможность получения возмещения в денежном эквиваленте», — сказал Николаев. Не исключено, что в связи с этим застройщикам придется платить взносы в фонд за эти помещения.

Сейчас отчисления в фонд делают порядка 3,3 тысячи застройщиков, уточнил управляющий директор «ДОМ.РФ» Алексей Ниденс. Фонд аккумулировал уже 19 миллиардов рублей — это около 450 тысяч квартир, покупатели которых защищены от банкротства застройщиков.

Эксперты считают, что нужно устранить двойную кредитную нагрузку на жилищный проект. «Человек в период строительства платит проценты по ипотечному кредиту, и застройщик платит проценты по проектному финансированию», — отметила президент фонда «Институт экономики города» Надежда Косарева. В других странах есть иные модели финансирования, при которых покупатель квартиры на стадии строительства дома вносит в банк только залоговую сумму, около 10 процентов, а кредит на квартиру берет только с момента передачи ему ключей.

Николаев отметил, что ставка по ипотечному кредиту составляет 10 процентов, по проектному финансированию — около 12, причем это одни и те же деньги. Деньги на покупку квартиры лежат на эскроу-счете в банке, и банк выдает эти деньги застройщику. Устранение двойного кредитования позволит снизить ставки вдвое, то есть покупатели смогут получать ипотеку под 5 процентов, а застройщики кредитоваться под 6 процентов, полагает Николаев.

Источник: РГ


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