Забросали «коктейлем Молотова» частный дом пенсионеров в Бердске

В ночь на воскресенье частный дом в Бердске, в котором живут пенсионеры, подвергся нападению пироманов. Как сообщил «Курьер. Среда. Бердск» начальник городского отдела надзорной деятельности, поджогами дома на ул. Чайковского сейчас занимается полиция.

Все соседи пострадавших пожилых супругов догадываются, кто мог причинить вред. Предполагают, что это сделала недавно переехавшая женщина, которая «успела со всеми поругаться».

— Пенсионеры добрые и порядочные люди, со всеми живут мирно. Ночью приезжала полиция. Надеемся, что выяснят, кто и зачем хотел сжечь людей, — рассказали «Курьер. Среда. Бердск» жители улицы.

Хозяйка пострадавшей усадьбы заявила, что никого не будет бездоказательно обвинять, хотя имеет свои предположения, которые она изложила полицейским.

— Я никогда ни с кем не скандалила, — рассказала Светлана, уже 13 лет живущая в доме своей умершей мамы.

Она рассказала, что второй раз бросили бутылку с зажигательной смесью в деревянный забор в метре от калитки.

— Сосед начал загонять машину и увидел, что горит. Быстро все потушил, потом нам позвонил. А позже кинули в ворота. И это мы тоже не увидели. Сын после заявления в полицию по первому поджогу заехал к нам уже ночью, часа в два. А тут горит! — поведала Светлана.

Она вспоминает, что первый раз бутылка с жидкостью и вставленной в нее зажженной бумагой прилетела в палисадник вечером в субботу, 20 апреля.

— Видно, бросили не метко, забор не пострадал. Все само сгорело. А тут повреждения, — показывает хозяйка дома на ограду.

По ее словам, в понедельник с утра все знакомы и родные звонят, спрашивают, нет ли очередных «диверсий».

— Нам страшно. Ведь мы уже не молодые люди. Такие огненные «предупреждения» — конечно, страшно. Хотя в основном у нас соседи мирные и дружные. Кто-то хочет свои порядки установить. Я боюсь — неизвестно, как дальше будут развиваться события. Засыпать боимся. Неприятный конфуз. Стыдно сейчас за такую ограду, — прокомментировала «Курьер. Среда. Бердск» Светлана.

Но восстанавливать повреждения пока не имеют права, поскольку это является уликой, вещественными доказательствами нанесенного ущерба, пусть и небольшого.

Уголовный кодекс трактует однозначно — умышленное причинение вреда общеопасным способом. Но в УК ответственность наступает при значительном ущербе.

В данном случае, вероятно, может вступать в силу ст. 7.17 КоАП РФ «Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества, если эти действия не повлекли причинение значительного ущерба». Статья предусматривает штраф в размере от 300 до 500 рублей.

Этот состав один из немногих, содержащихся в КоАП РФ, в котором законодатель прямо указал на форму вины — умысел. При совершении данного правонарушения умысел может быть прямым, когда лицо сознавало противоправность своих действий, предвидело наступление вредных последствий и желало их наступления, и косвенным — лицо сознавало общественно опасный характер своих действий, предвидело возможность наступления вредных последствий, не желало, но сознательно допускало их наступление.