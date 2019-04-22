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Забросали «коктейлем Молотова» частный дом пенсионеров в Бердске

На дом нападали трижды. Огонь повредил деревянные забор и ворота. Полицейские ищут пироманов, терроризирующих пожилых супругов, которые теперь боятся заснуть.(ФОТО)

22.04.2019 Автор: Анастасия Солодкова Фото: Анастасии Солодковой 6 коммент.
 
Забросали «коктейлем Молотова» частный дом пенсионеров в Бердске

Забор горел от брошенной бутылки с зажигательной смесью

В ночь на воскресенье частный дом в Бердске, в котором живут пенсионеры, подвергся нападению пироманов. Как сообщил «Курьер. Среда. Бердск» начальник городского отдела надзорной деятельности, поджогами дома на ул. Чайковского сейчас занимается полиция.

Все соседи пострадавших пожилых супругов догадываются, кто мог причинить вред. Предполагают, что это сделала недавно переехавшая женщина, которая «успела со всеми поругаться».

— Пенсионеры добрые и порядочные люди, со всеми живут мирно. Ночью приезжала полиция. Надеемся, что выяснят, кто и зачем хотел сжечь людей, — рассказали «Курьер. Среда. Бердск» жители улицы.

Хозяйка пострадавшей усадьбы заявила, что никого не будет бездоказательно обвинять, хотя имеет свои предположения, которые она изложила полицейским.
— Я никогда ни с кем не скандалила, — рассказала Светлана, уже 13 лет живущая в доме своей умершей мамы.

Она рассказала, что второй раз бросили бутылку с зажигательной смесью в деревянный забор в метре от калитки.
— Сосед начал загонять машину и увидел, что горит. Быстро все потушил, потом нам позвонил. А позже кинули в ворота. И это мы тоже не увидели. Сын после заявления в полицию по первому поджогу заехал к нам уже ночью, часа в два. А тут горит! — поведала Светлана.

Она вспоминает, что первый раз бутылка с жидкостью и вставленной в нее зажженной бумагой прилетела в палисадник вечером в субботу, 20 апреля.
— Видно, бросили не метко, забор не пострадал. Все само сгорело. А тут повреждения, — показывает хозяйка дома на ограду.

По ее словам, в понедельник с утра все знакомы и родные звонят, спрашивают, нет ли очередных «диверсий».

— Нам страшно. Ведь мы уже не молодые люди. Такие огненные «предупреждения» — конечно, страшно. Хотя в основном у нас соседи мирные и дружные. Кто-то хочет свои порядки установить. Я боюсь — неизвестно, как дальше будут развиваться события. Засыпать боимся. Неприятный конфуз. Стыдно сейчас за такую ограду, — прокомментировала «Курьер. Среда. Бердск» Светлана.

Но восстанавливать повреждения пока не имеют права, поскольку это является уликой, вещественными доказательствами нанесенного ущерба, пусть и небольшого.

Уголовный кодекс трактует однозначно — умышленное причинение вреда общеопасным способом. Но в УК ответственность наступает при значительном ущербе.

В данном случае, вероятно, может вступать в силу ст. 7.17 КоАП РФ «Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества, если эти действия не повлекли причинение значительного ущерба». Статья предусматривает штраф в размере от 300 до 500 рублей.

Этот состав один из немногих, содержащихся в КоАП РФ, в котором законодатель прямо указал на форму вины — умысел. При совершении данного правонарушения умысел может быть прямым, когда лицо сознавало противоправность своих действий, предвидело наступление вредных последствий и желало их наступления, и косвенным — лицо сознавало общественно опасный характер своих действий, предвидело возможность наступления вредных последствий, не желало, но сознательно допускало их наступление.

Забросали «коктейлем Молотова» частный дом пенсионеров в Бердске

Повреждения в паре метров друг от друга

Забросали «коктейлем Молотова» частный дом пенсионеров в Бердске

Огненные следы — вещественные доказательства


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(6) Комментариев

  1. igk63

    Органы должны возбудиться по статье-попытка убиййства двух и более лиц и + ещё куча статей. 8)

    Thumb up 2 Thumb down 5

    • Аноним

      не имеют права
      поджечь калитку или ворота — хулиганство максимум

      так что надежда только на то, что полицейские смогут припугнуть как следует.
      кстати, помнится когда некий «художник» здание ФСБ поджег (конкретно дверь бензином облил),
      так вся либеральная общественность встала на его защиту — типа перформанс и не сметь трогать художников!
      Многие тогда впрягались за него….
      Как вам такая аналогия?

      Thumb up 2 Thumb down 3

  2. гость

    задрал уже «законодатель» с обязательным доказыванием умысла! ога! бросали бутылки с горящим бензином, но умысла поджигать не имели??! так что-ли?! =-O

    Thumb up 6 Thumb down 2

    • Аноним

      имели.
      но хотели всего лишь калитку поджечь
      тут страшного ни его нет

      а вот как угрозы это притянуть… ну короче стараться надо, особенно если других нет.

      вот такое вот у нас мягкое законодательство

      Thumb up 2 Thumb down 4

  3. Аноним

    Хотя бы установили кто это, а то по по привычке просто откажут…

    Thumb up 1 Thumb down 0

  4. Аноним

    Это что за беспредел?
    Пусть полиция разыскивает этих уродов по видеокамерам
    Если не пресекать такие действия, то этим у…. м очень понравится

    Thumb up 2 Thumb down 0

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