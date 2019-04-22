КУРЬЕР.СРЕДА.Бердск - новости Бердска

Недвижимость

Продам 1-ю кв. 89138984582 ЗВОНИТЕ СЕГОДНЯ!!!
Продам 1к.кв. в центре!!!
Продам 1-ую на Кристальной 89137313888 Ирина
продам 1-ю квартиру
Продам комнату
Продам комнату
продам 3-ю квартиру
Еще недвижимость
Квартиры . Дома . Земля . Дачи . Гаражи

Объявления

Еще объявления
Вакансии . Грузоперевозки Красота и здоровье Репетиторство . Строительство и отделка

Лента новостей

Где жарить шашлыки, укажет мэр Бердска

Исчезли свет и интернет в день рассмотрения закона о «суверенном рунете» в Совфеде

Смертельное ДТП: Скорая помощь столкнулась с внедорожником на Кубани

Клещи покусали 15 жителей Бердска

Уберечь леса и поля от огня в праздники призвал Андрей Травников

Быстрый и недорогой способ попасть с рекламой на сайт «Курьер.Среда.Бердск»

Поклонская: Мавзолей Ленина — это пережиток, который тянет нас назад

Штрафами и налогами облагают теплицы дачников в России

Фотомарафон «Моя семья» стартовал в «Курьер.Среда.Бердск»

Юбилей БЭМЗа: Из космоса ушел под воду к 60-летию Бердский электромеханический завод

Последние комментарии

Апрель 2019
M T W T F S S
« Mar    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  


Исчезли свет и интернет в день рассмотрения закона о «суверенном рунете» в Совфеде

Подачу электричества восстановили спустя 10 минут, но возникли сбои в работе ряда систем. После перебоев с электричеством сервер загрузился не сразу, и в зале заседаний не работала техника.

22.04.2019 Фото: pixabay Нет комментариев
 
Исчезли свет и интернет в день рассмотрения закона о «суверенном рунете» в Совфеде

В зале заседаний не работали мониторы и микрофоны

Пленарное заседание Совета федерации задержалось из-за технических неполадок. Около 9:30 несколько помещений совета оказались обесточены, сообщает ТАСС. Подачу электричества восстановили спустя 10 минут, но возникли сбои в работе ряда систем.

Как рассказали сами сенаторы, после перебоев с электричеством сервер загрузился не сразу, и в зале заседаний не работала техника. Из-за этого заседание началось на 20 минут позднее запланированного.

Кроме того, до сих пор не работает интернет. По словам сенатора Олега Морозова, также в зале заседаний не работали мониторы и микрофоны. «Интернета нет ни у большинства сотрудников аппарата, ни у многих сенаторов. Пока его не восстановили»,— уточнил он.

На сегодняшнем заседании Совет федерации должен рассмотреть, в частности, закон о «суверенном рунете». Он предполагает, что в случае угрозы рунету, а именно его отключения, Россия сможет «осуществлять централизованное управление сетью связи общего пользования».

Источник: Ъ


Похожие записи

Тэги:

Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Последние новости:
Где жарить шашлыки, укажет мэр Бердска Исчезли свет и интернет в день рассмотрения закона о «суверенном рунете» в Совфеде Смертельное ДТП: Скорая помощь столкнулась с внедорожником на Кубани

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".

Ознакомьтесь с правилами комментирования

Новости компаний

Все новости компаний

Все акции и скидки

Скидка 15% при страховании домов, дач, квартир!
Кредитно- страховое агентство (Автосалон) Авто Статус
© 2007-2018 Все права на материалы, находящиеся на бердском городском сайте Курьер.Среда.Бердск, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта и саттелитных проектов, гиперссылка (hyperlink) на наш сайт обязательна.
Сетевое издание Kurer-sreda зарегистрировано Роскомнадзором
Номер свидетельства: ЭЛ № ФС 77 – 72746 от 04.05.2018
Учредитель: ООО «Издательский дом «БукЪвица»
Главный редактор: Г.В.Коморникова
Адрес редакции: 633010, Новосибирская обл., г. Бердск, ул. К.Маркса, д. 24, оф. 2, bkurer@mail.ru, 8(383-41) 3-00-10

Яндекс.Метрика