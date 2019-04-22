Исчезли свет и интернет в день рассмотрения закона о «суверенном рунете» в Совфеде

Пленарное заседание Совета федерации задержалось из-за технических неполадок. Около 9:30 несколько помещений совета оказались обесточены, сообщает ТАСС. Подачу электричества восстановили спустя 10 минут, но возникли сбои в работе ряда систем.

Как рассказали сами сенаторы, после перебоев с электричеством сервер загрузился не сразу, и в зале заседаний не работала техника. Из-за этого заседание началось на 20 минут позднее запланированного.

Кроме того, до сих пор не работает интернет. По словам сенатора Олега Морозова, также в зале заседаний не работали мониторы и микрофоны. «Интернета нет ни у большинства сотрудников аппарата, ни у многих сенаторов. Пока его не восстановили»,— уточнил он.

На сегодняшнем заседании Совет федерации должен рассмотреть, в частности, закон о «суверенном рунете». Он предполагает, что в случае угрозы рунету, а именно его отключения, Россия сможет «осуществлять централизованное управление сетью связи общего пользования».

Источник: Ъ